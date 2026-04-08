Ще поскъпне ли междуградският транспорт заради кризата в Близкия изток?

Цените на горивата в България продължават да се повишават, но ръстът на цените се забавя за втора поредна седмица, сочат данни на платформата „Фюело“ (Fuelo). Най-голямо през седмицата е поскъпването при пробан-бутанът. Най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 0,01 евро за литър или с 0,68 на сто за изминалата седмица. За последно цената му се е повишила на 3 април, когато е достигнала 1,48 евро за литър и оттогава е в застой. На месечна база поскъпването възлиза на 0,16 евро за литър или 12,12 на сто.

Към момента на автогарата в Благоевград цените на билетите не са увеличени, но не е ясно колко дълго ще се запази тази ситуация. Представители на бранша признават, че обстановката остава трудна и несигурна. Марио Богданов, собственик на фирма за автобусен транспорт, обяснява пред БНТ, че повишение на цените на този етап е невъзможно.

Причината е, че компаниите са участвали в обществени поръчки по Закона за обществените поръчки, където са определени максимални цени. По думите му, тарифите за междуградските превози вече са близо до тези пределни стойности, дори с малко по-ниски нива в полза на пътниците, което изключва възможността за поскъпване.

Според него служебното правителство е взело предвид голяма част от исканията на превозвачите при изготвянето на мерки за подпомагане на сектора. Въпреки това бъдещето на бранша ще зависи до голяма степен от продължителността на конфликта в Близкия изток. Богданов допълва, че автобусният транспорт в много случаи работи почти на загуба. Той дава пример с градския транспорт, където се е наложило цените да бъдат преизчислени при превалутиране – от 1,20 лв. те би трябвало да достигнат около 62–63 евроцента, което обаче е трудно приложимо на практика.

Затова цената е фиксирана на 60 евроцента, което води до натрупване на загуби. По негови изчисления за оставащите година и половина до края на договора те възлизат на около 50 хиляди лева, като допълнителният натиск от поскъпването на горивата още повече утежнява ситуацията.

Богданов подчертава, че основният проблем остава ръстът в цената на дизеловото гориво, което формира приблизително половината от стойността на билетите. Той отбелязва още, че през последните месеци в неговите транспортни фирми, където работят около 150 души, заплатите се изплащат със закъснение от 5 до 10 дни.