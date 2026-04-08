Балканският Илон Мъск разработва батерия за нова серия на BMW

Високоволтовата батерия се произвежда на най-съвременно оборудване

Компанията на балканският Илон Мъск си сътрудничи с BMW Group по създаването на новата изцяло електрическа серия BMW i7. Целта на съвместния проект е да се внедри технологията Gen6, разработена от BMW, за иновативна система за съхранение на високо напрежение за по-голям пробег и по-висока скорост на зареждане в новия изцяло електрически BMW Серия 7 Седан. Това става ясно от официално съобщение, публикувано на сайта на BMW Group.

Защо батерията е специфична?

Високоволтовата батерия, която съчетава клетъчната технология Gen6 с утвърдения дизайн на модулите Gen5, позволява на новото BMW i7 да постигне значително увеличен пробег.

Клиентите на BMW i7 могат да зареждат и много по-бързо благодарение на новоразработената технология. Капацитетът на зареждане е увеличен, а времето за зареждане съответно намалено.

Новото BMW i7 ще отбележи световната си премиера на 22 април на Auto China 2026 в Пекин.

Високоволтовата батерия се произвежда на най-съвременно оборудване в Rimac Technology в Хърватия и се доставя готова за сглобяване в завода на BMW Group в Динголфинг, единственото в света производствено съоръжение за BMW Серия 7.

Мате Римак, основател и президент на Rimac Group, главен изпълнителен директор и технически директор на Bugatti Rimac, казва: „BMW винаги е била известна с това, че издига инженерните си постижения на най-високо ниво, което направи това сътрудничество особено вълнуващо за нас.

Rimac Technology е доставчик от първо ниво, принадлежащ към Rimac Group, специализиран в електрификацията в автомобилния сектор с иновативни продукти. Портфолиото се определя от високоволтови батерийни системи, електрически оси, както и електронни и софтуерни решения, които се разработват и произвеждат вътрешно.