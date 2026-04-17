НАП продава голяма фабрика за олио на занижена цена

Настоящият опит за продажба ще се проведе чрез търг с тайно наддаване на 15 април

Голямата фабрика за производство на растително олио в град Първомай, която дълго време беше на прицела на частните съдебни изпълнители, вече се продава от Националната агенция за приходите. Преди държавната агенция да поеме продажбата на този актив, индустриалният комплекс е бил обект на най-малко три неуспешни опита за публична продан от страна на ЧСИ през 2024 и 2025 г., тъй като тъне в дългове и постепенно се руши.

Собственост, възбрани и милионни дългове

Индустриалният комплекс е собственост на фирма „МАКРИ 7“ ЕООД. Върху имота тегнат изключително тежки финансови тежести. Наложени са две ипотеки на обща стойност около 1,6 млн. лева, предаде Traffic News. В допълнение, в Службата по вписванията са регистрирани множество възбрани в периода от края на 2023 г. до август 2024 г.. Освен огромните задължения към банки и частни контрагенти, дружеството е натрупало и неплатени данъци към НАП, което е и основната причина държавната агенция да организира настоящия търг.

Драстичен срив в цената

Поради липсата на инвеститорски интерес и оферти през годините, стартовата цена на индустриалния комплекс е паднала драстично. Хронологията на търговете ясно показва срива в стойността на актива. През февруари 2024 г. първоначалната цена при ЧСИ е била 1 588 019 лв. Само няколко месеца по-късно през юни същата година цената е намалена на 1 429 217 лв.

През 2025 година имотът отново излиза на търг. Тогава стартовата цена е вече с близо половин милион по-малко от първоначалната - 1,3 млн. лева, а днес цената е под 1 млн. лева (точно 497 167 евро).

Състояние на имота – разруха и липсващо оборудване

Комплексът се намира в бивш стопански двор в кв. Дебър (местността „ГОР. КОМСАЛ. СТ. ГРОБ.“) и обхваща терен от 7601 кв.м., макар в по-стари обяви площта да е била посочвана като 8297 кв.м.,. В него са включени общо 8 сгради, сред които основен цех за производство на олио, цех за бутилиране, няколко складови бази и две сгради за енергопроизводство (парокотелни помещения).

През последните години обаче базата не се поддържа добре. Според доклада на оценителя към НАП, около половината от селскостопанската сграда (работилницата) вече е съборена до основи. Важно е да се отбележи, че имотът се продава без намиращите се в него движими вещи, което означава, че евентуалният купувач няма да получи наличното производствено оборудване.

Настоящият опит за продажба ще се проведе чрез търг с тайно наддаване на 15 април в сградата на ТД НАП - Пловдив на ул. „Скопие” №106.