БНБ пуска в обращение сребърна колекционерска монета „150 години от Априлското въстание“

Монетата е с номинална стойност 10 евро

Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение от 20 април сребърна колекционерска монета „150 години от Априлското въстание“. Това съобщават от БНБ на страницата си в интернет.

Монетата е с номинална стойност 10 евро, емисия 2026 г. и е от серията „Българско възраждане“. Цената й при пускане в обращение е 144 евро (281,64 лева). Тя е в тираж 5000 броя.

Това е третата от пет колекционерски монети, които БНБ ще емитира през тази година. Предвижда се БНБ да емитира и една възпоменателна монета от 2 евро през второто полугодие на 2026 г.

С присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г. БНБ преустанови емитирането на възпоменателни монети с номинални стойности в лева и започва емитирането на колекционерски монети с номинална стойност в евро. Колекционерските монети са със статут на законно платежно средство само в държавата емитент, а номиналната им стойност е различна от номиналните стойности на евромонетите в обращение, припомня БТА.

На лицевата страна на монетата в центъра е изобразена емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата, под нея - Мостът на Първата пушка в гр. Копривщица, годината на емисията „2026“ и номиналната стойност „10 евро“. Околовръст има надпис „Българска Народна банка“ и зрънчест кръг.

На обратната страна на монетата е изобразено революционното знаме с надпис „Свобода или смърть“ и лъв с корона, под него е изписана годината „1876“ с лаврови клонки. Околовръст има надпис „150 години от Априлското въстание“ и зрънчест кръг“. Автор на художествения проект е Светлин Балездров.

Монетата ще се продава от БНБ на четири каси в централната сграда на БНБ, пл. „Княз Александър I“ 1 и на четири каси в Касов център на БНБ, ул. „Михаил Тенев“10 в София.

Всеки клиент ще може да закупи от касите на БНБ само по една монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на сребърната монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за закупуването ѝ. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години, припомнят от БНБ.

До края на работния ден на 20 април новата монета ще бъде предоставена от БНБ на „Инвестбанк“, „Първа инвестиционна банка“, „Тексим Банк“, „Токуда Банк“и „Централна кооперативна банка“ за продажба в техните офиси и клонове, както и на „Монетен двор“ ЕАД.