×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1478 BGN
Петрол
104.22 $/барел
Bitcoin
$74,155.4
Последвайте ни
Над 500 експерти се събират в София за конференцията по киберсигурност Security BSides

Над 500 експерти се събират в София за конференцията по киберсигурност Security BSides

bTV Бизнес екип

Общността по информационна сигурност в България ще отбележи пет години от началото на конференцията Security BSides Sofia – международно събитие, посветено на киберсигурността и организирано от специалисти за специалисти в сектора.

От 2022 г. насам форумът събира изследователи, експерти и ентусиасти в областта на информационната сигурност за лекции, практически работилници и демонстрации. Темите обхващат етично хакерство, реакция при киберинциденти, сигурност на IoT устройства, дигитална криминалистика, регулаторни изисквания и защита на системи, базирани на изкуствен интелект.

Българите постепенно изоставят кеша - как се променя пазарът у нас

По случай петата си годишнина конференцията ще се проведе в Техническия университет – София. Очаква се събитието да събере над 500 участници и да предложи две паралелни програми с лекции и дискусии, посветени на актуалните предизвикателства пред киберсигурността.

80 години по-късно: Присъдиха над 1 млн. лв. обезщетение за отнет апартамент в София

Организаторите подчертават, че конференцията е насочена изцяло към общността и обмена на знания между специалистите, без корпоративна програма, като основният фокус остава върху практическия опит и работата с реални инструменти и технологии.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата