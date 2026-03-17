Над 500 експерти се събират в София за конференцията по киберсигурност Security BSides

Общността по информационна сигурност в България ще отбележи пет години от началото на конференцията Security BSides Sofia – международно събитие, посветено на киберсигурността и организирано от специалисти за специалисти в сектора.

От 2022 г. насам форумът събира изследователи, експерти и ентусиасти в областта на информационната сигурност за лекции, практически работилници и демонстрации. Темите обхващат етично хакерство, реакция при киберинциденти, сигурност на IoT устройства, дигитална криминалистика, регулаторни изисквания и защита на системи, базирани на изкуствен интелект.

По случай петата си годишнина конференцията ще се проведе в Техническия университет – София. Очаква се събитието да събере над 500 участници и да предложи две паралелни програми с лекции и дискусии, посветени на актуалните предизвикателства пред киберсигурността.

Организаторите подчертават, че конференцията е насочена изцяло към общността и обмена на знания между специалистите, без корпоративна програма, като основният фокус остава върху практическия опит и работата с реални инструменти и технологии.

