1 USD
1.1478 BGN
Петрол
104.22 $/барел
Bitcoin
$74,155.4
БГ Бизнес 80 години по-късно: Присъдиха над 1 млн. лв. обезщетение за отнет апартамент в София

80 години по-късно: Присъдиха над 1 млн. лв. обезщетение за отнет апартамент в София

bTV Бизнес екип

Солидното обезщетение е присъдено за нарушение на европейското право

Рекордно обезщетение от над 1 млн. лв. присъди Софийският градски съд на наследниците на апартамент в София, отнет през 1946 г. Държавата не е съдействала наследницата да си върне жилището и по време на демокрацията, съобщава правният сайт „Де факто“, цитиран от Stolica.bg.

Години наред са били нужни на наследницата, за да разбере кой живее в жилището на родителите й и на какво законово основание. Докато се блъска с бюрокрацията, се оказва, че е загубила правото да влезе в наследствения си имот поради изтекла придобивна давност.

През 1942 г. майката на ищцата придобива апартамента в центъра на София – жилище от 62 кв. м., за което й е издаден нотариален акт за собственост.

През 1946 г. със заповед на министъра на вътрешните работи е отнето софийското жителство на майката, а семейството е изселено в Габрово по политически причини.

 

Колко време може да отлагаме ползването на отпуска?

След демократичните промени, когато родителите на ищцата вече са починали, през 1992 г. А. С. К., като единствен наследник, се опитва да разбере какво е станало с жилището в София. Това обаче не се оказва лесно, тъй като никъде не са открити актове за държавна или общинска собственост за имота.

 

Десет години по-късно, през 2013 г., жената разбира, че жилището съществува във вида, в който е било отнето от родителите й, и че се обитава. Тя обаче не успява да получи информация на какво законово основание.

В Агенцията по вписванията няма отбелязвания за извършени сделки с имота – по партидата като собственик фигурира единствено майката на ищцата. В Агенцията по кадастъра също няма данни за друг собственик на имота, нанесен в кадастралната карта, освен майката й, а в данъчната служба отказват да открият партида за имота.

Наследницата все пак установява кой живее в апартамента и връчва на обитателката нотариална покана за предаване на жилището, но получава отказ.

Претенцията й е отхвърлена от всички съдебни инстанции с аргумента, че е загубила правото си на собственост заради изтекла придобивна давност в полза на трето лице.

Жената обаче завежда дело в Софийския градски съд, което печели.

 

Cтpoят нoвa лoгиcтичнa cгpaдa в Coфия

Съдът приема, че държавата не е осигурила възможност на наследницата да получи своевременно информация за собствения си имот, както и да защити правата си върху него. Такава информация е следвало да бъде отразена и предоставена съгласно разпоредбите на закона.

 

Солидното обезщетение е присъдено за нарушение на европейското право и се дължи от Министерството на финансите като процесуален представител на държавата.

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
