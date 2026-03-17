80 години по-късно: Присъдиха над 1 млн. лв. обезщетение за отнет апартамент в София

Солидното обезщетение е присъдено за нарушение на европейското право

Рекордно обезщетение от над 1 млн. лв. присъди Софийският градски съд на наследниците на апартамент в София, отнет през 1946 г. Държавата не е съдействала наследницата да си върне жилището и по време на демокрацията, съобщава правният сайт „Де факто“, цитиран от Stolica.bg.

Години наред са били нужни на наследницата, за да разбере кой живее в жилището на родителите й и на какво законово основание. Докато се блъска с бюрокрацията, се оказва, че е загубила правото да влезе в наследствения си имот поради изтекла придобивна давност.

През 1942 г. майката на ищцата придобива апартамента в центъра на София – жилище от 62 кв. м., за което й е издаден нотариален акт за собственост.

През 1946 г. със заповед на министъра на вътрешните работи е отнето софийското жителство на майката, а семейството е изселено в Габрово по политически причини.

След демократичните промени, когато родителите на ищцата вече са починали, през 1992 г. А. С. К., като единствен наследник, се опитва да разбере какво е станало с жилището в София. Това обаче не се оказва лесно, тъй като никъде не са открити актове за държавна или общинска собственост за имота.

Десет години по-късно, през 2013 г., жената разбира, че жилището съществува във вида, в който е било отнето от родителите й, и че се обитава. Тя обаче не успява да получи информация на какво законово основание.

В Агенцията по вписванията няма отбелязвания за извършени сделки с имота – по партидата като собственик фигурира единствено майката на ищцата. В Агенцията по кадастъра също няма данни за друг собственик на имота, нанесен в кадастралната карта, освен майката й, а в данъчната служба отказват да открият партида за имота.

Наследницата все пак установява кой живее в апартамента и връчва на обитателката нотариална покана за предаване на жилището, но получава отказ.

Претенцията й е отхвърлена от всички съдебни инстанции с аргумента, че е загубила правото си на собственост заради изтекла придобивна давност в полза на трето лице.

Жената обаче завежда дело в Софийския градски съд, което печели.

Съдът приема, че държавата не е осигурила възможност на наследницата да получи своевременно информация за собствения си имот, както и да защити правата си върху него. Такава информация е следвало да бъде отразена и предоставена съгласно разпоредбите на закона.

Солидното обезщетение е присъдено за нарушение на европейското право и се дължи от Министерството на финансите като процесуален представител на държавата.

