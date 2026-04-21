БГ Бизнес Министерството на финансите пое нов дълг в размер на 150 млн.евро

Министерството на финансите пое нов дълг в размер на 150 млн.евро

bTV Бизнес екип

Това беше осмият аукцион за продажба на ДЦК за 2026 г.

Министерството на финансите (МФ) пое нов дълг в размер на 150 млн. евро, става известно от информация на МФ и на БНБ, публикувана на страниците им в интернет.

Финансовото министерство преотвори емисия петгодишни ДЦК, която беше пусната в обращение на 28 януари 2026 г. Емисията е деноминирана в евро, с падеж 28.01.2031 г. и годишен лихвен купон от 2,75 процента. Обемът на емисията в обращение беше увеличен със 150 млн. евро на проведения вчера аукцион, с което достигна 450 млн. евро номинална стойност, информират от МФ. Отчетената на аукциона среднопретеглена годишна доходност e в размер на 3,33 процента. Общият размер на подадените поръчки възлезе на 224,1 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 1,49. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 68 базисни точки, посочват още от  МФ.

Това беше осмият аукцион за продажба на ДЦК за 2026 г., предаде БТА. До момента емитираният дълг възлиза на 1,05 млрд. евро, показва справка в данните на финансовото министерство, а след последния аукцион новият дълг през тази година нарасва до 1,2 млрд. евро.

Съгласно Закона за публичните финанси, при условията на удължителен бюджет Министерският съвет може да поема нов държавен дълг единствено с цел рефинансиране на съществуващи задължения до размера на годишните погашения по вече поетия дълг.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

