Средната пенсия през януари нараства с над 9%

Ще растат ли още пенсиите

Приходи от 625 милиона евро и разходи от 1 милиард 163 милиона евро за първият месец на тази година в Държавното обществено осигуряване отчита Националният осигурителен институт. Най-голям дял от разходите са за пенсии - 1 милиард и 74 милиона евро.

Средният размер на пенсията на един пенсионер през януари тази година спрямо януари на миналата расте с 9.3 % и достига малко над 519 евро. Броят на пенсионерите за януари 2026 г. е 2 069 298, което е увеличение с 14 450 (0,7%) пенсионери в сравнение с януари 2025 г. 

Разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване за януари 2026 г. са в размер на 79,8 млн. евро, като нарастват с 2,2 млн. евро (2,8%) спрямо януари 2025 г.

В същото време стана ясно, че размерът на средния осигурителен доход за страната за януари 2026 г. е 1006,70 евро. Средномесечният осигурителен доход за периода от 1 февруари 2025 г. до 31 януари 2026 г. е 957,91 евро.  Определеният средномесечен осигурителен доход за този период се използва при изчисляването на новоотпуснатите пенсии през февруари 2026 г., съгласно Кодекса за социално осигуряване. Това означава, че по-високият осигурителен доход може да доведе до по-високи размери на новите пенсии.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

