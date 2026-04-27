По-скъп живот: За издръжка на работещ човек са нужни 818 евро

За 1 година цената на живота поскъпна

818 евро. Толкова са нужни на един работещ човек, който живее сам, да се издържа в България. Това показват най-новите данни на Института за социални и синдикаални изследвания и обучение към КНСБ за първото тримесечие на 2026 г., цитирани от БНР.

Сумата за едно семейство от двама възрастни и едно дете е 1473 евро на месец.

Животът поскъпна

Само за 1 година средствата за идръжка за 1 човек нарастват с 40 евро, а за семейство със 73 евро. Повече от половината от наетите лица се осигуряват на по-нисък доход от заплатата за издръжка (58,3%), отчитат още от синдиката. Оттам считат, че това се дължи на общото повишение на доходите през последните 12 месеца. Към края на 2025 г. България достигна ниво на доходите от 68% от средноевропейските стойности, отбелязаха от КНСБ.

Гражданите, осигурени до размера на минималната работна заплата на пълно работно време, представляват 12,2% от всички наети на пълно работно време (един на всеки осем души), добавиха от синдикалната организация.

Продължава и ръстът на годишна база при хранителните стоки (6,2%). По-сериозен скок в цените на тримесечна база има при зеленчуците, плодовете, хляба, месото и яйцата. При кафето също има повишение.