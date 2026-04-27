×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1712 BGN
Петрол
106.52 $/барел
Bitcoin
$78,868.9
Последвайте ни
По-скъп живот: За издръжка на работещ човек са нужни 818 евро

По-скъп живот: За издръжка на работещ човек са нужни 818 евро

bTV Бизнес екип

За 1 година цената на живота поскъпна

818 евро. Толкова са нужни на един работещ човек, който живее сам, да се издържа в България. Това показват най-новите данни на Института за социални и синдикаални изследвания и обучение към КНСБ за първото тримесечие на 2026 г., цитирани от БНР.

Сумата за едно семейство от двама възрастни и едно дете е 1473 евро на месец.

Животът поскъпна

Снимка: iStock

Само за 1 година средствата за идръжка за 1 човек нарастват с 40 евро, а за семейство със 73 евро. Повече от половината от наетите лица се осигуряват на по-нисък доход от заплатата за издръжка (58,3%), отчитат още от синдиката. Оттам считат, че това се дължи на общото повишение на доходите през последните 12 месеца. Към края на 2025 г. България достигна ниво на доходите от 68% от средноевропейските стойности, отбелязаха от КНСБ.

Гражданите, осигурени до размера на минималната работна заплата на пълно работно време, представляват 12,2% от всички наети на пълно работно време (един на всеки осем души), добавиха от синдикалната организация. 

Продължава и ръстът на годишна база при хранителните стоки (6,2%). По-сериозен скок в цените на тримесечна база има при зеленчуците, плодовете, хляба, месото и яйцата. При кафето също има повишение.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата