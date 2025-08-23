1 USD
БГ Бизнес Какво покрива гражданската застраховка на колата?

Какво покрива гражданската застраховка на колата?

bTV Бизнес екип

Законът предвижда строги санкции за тези, които управляват кола без такава застраховка

Гражданската отговорност на автомобилистите е основен елемент в защитата на собствениците на моторни превозни средства (МПС). Тази задължителна застраховка е предназначена да покрие разходите, произтичащи от нанесени щети на трети лица, както и техните имуществените и неимуществените вреди. Законът предвижда строги санкции за тези, които управляват кола без такава застраховка, включително глоба и спиране на автомобила от движение.

Какво покрива гражданската отговорност?

Гражданската отговорност (ГО) покрива широк кръг от вреди, причинени от шофьорите на МПС. Сред тях са:

  • материални щети на чуждо имущество – включително повредени автомобили или недвижими обекти;
  • лични щети на трети лица – при телесни наранявания или смърт, ГО поема медицинските разходи, както и обезщетения за болка и страдание;
  • вреди, произтичащи от престой на МПС – когато не са били взети достатъчно мерки за безопасност.

Важно е да се отбележи, че застраховка гражданска отговорност покрива разходите само на трети лица, пострадали в инцидента, но не покрива щетите по вашата собствена кола, пише Fuelo.

Какви ще бъдат данъчните декларации след въвеждане на еврото?

Какво не покрива?

Макар и да предлага широко покритие, има ситуации, в които гражданската не е валидна. Кои са те?

  • ремонт по собственото МПС на виновния водач – ако вашето МПС или части от него пострадат при инцидент, застрахователят няма да покрие разходите за ремонт;
  • щети на имущество на членове на семейството – вреди, причинени на имущество на членове на семейството на застрахования няма да бъдат покрити;
  • нарушения на закона – инциденти, настъпили при управление на МПС под въздействие на алкохол, наркотици или други нарушения на закона;
  • щети при терористични действия или война – вреди, нанесени при такива събития, също не са включени в покритието;

Тези ограничения са заложени с цел да се предотвратят злоупотреби и да се насърчи отговорното поведение на пътя.

Как се определя покритието?

Покритието на гражданската се определя в зависимост от българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпило събитието. За всяко събитие, причиняващо имуществените или неимуществените вреди, има определени лимити на отговорност, които не може да бъдат надвишени.

Лимитите на покритие са предварително зададени в застрахователната полица и зависят от приложимите закони.

От 5 септември влизат в сила новите правила и глоби за всички шофьори

Какво се случва при неплащане на гражданската отговорност?

Ако не бъде платена първата вноска, покритието не влиза в сила. При разсрочено плащане всяка следваща вноска трябва да бъде платена в срок, за да не се прекрати застраховката. Ако има забавяне, полицата може да бъде прекратена автоматично, което оставя водача без валидна защита.

Гражданската е основна защита, която гарантира, че дори при инцидент, финансовите последици няма да бъдат непосилни за виновния водач.

Кога започва и свършва?

Покритието на гражданската започва от момента, в който е платена първата вноска или цялата застрахователна премия, както е уговорено в полицата. Точната дата и час на влизане в сила са изрично упоменати в самата полица. Ако премията не бъде платена, покритието няма да влезе в сила.

Застраховката обикновено е валидна за срок от една година. В случай на разсрочено плащане на премията, всяка следваща вноска трябва да бъде заплатена в определения срок, за да продължи действието на полицата.

Къде важи гражданската?

Гражданската е валидна на територията на Република България, както и в държавите, членки на системата „Зелена карта“. Това включва всички държави от Европейския съюз, както и редица други държави, които участват в системата.

Сертификатът “Зелена карта” се издава заедно с полицата и удостоверява, че притежателят има валидна застраховка при пътуване извън България. Тя е валидна в рамките на платената застрахователна премия, като за разсрочени вноски сертификатът се издава след всяко плащане.

Това покритие гарантира, че при пътнотранспортно произшествие (ПТП) в чужбина, гражданската ще покрие нанесените щети на трети лица в съответствие с местното законодателство, което предоставя спокойствие на шофьорите при пътувания извън страната.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

