Какво покрива гражданската застраховка на колата?

Законът предвижда строги санкции за тези, които управляват кола без такава застраховка
Гражданската отговорност на автомобилистите е основен елемент в защитата на собствениците на моторни превозни средства (МПС). Тази задължителна застраховка е предназначена да покрие разходите, произтичащи от нанесени щети на трети лица, както и техните имуществените и неимуществените вреди. Законът предвижда строги санкции за тези, които управляват кола без такава застраховка, включително глоба и спиране на автомобила от движение.
Гражданската отговорност (ГО) покрива широк кръг от вреди, причинени от шофьорите на МПС. Сред тях са:
Важно е да се отбележи, че застраховка гражданска отговорност покрива разходите само на трети лица, пострадали в инцидента, но не покрива щетите по вашата собствена кола, пише Fuelo.
Макар и да предлага широко покритие, има ситуации, в които гражданската не е валидна. Кои са те?
Тези ограничения са заложени с цел да се предотвратят злоупотреби и да се насърчи отговорното поведение на пътя.
Покритието на гражданската се определя в зависимост от българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпило събитието. За всяко събитие, причиняващо имуществените или неимуществените вреди, има определени лимити на отговорност, които не може да бъдат надвишени.
Лимитите на покритие са предварително зададени в застрахователната полица и зависят от приложимите закони.
Ако не бъде платена първата вноска, покритието не влиза в сила. При разсрочено плащане всяка следваща вноска трябва да бъде платена в срок, за да не се прекрати застраховката. Ако има забавяне, полицата може да бъде прекратена автоматично, което оставя водача без валидна защита.
Гражданската е основна защита, която гарантира, че дори при инцидент, финансовите последици няма да бъдат непосилни за виновния водач.
Покритието на гражданската започва от момента, в който е платена първата вноска или цялата застрахователна премия, както е уговорено в полицата. Точната дата и час на влизане в сила са изрично упоменати в самата полица. Ако премията не бъде платена, покритието няма да влезе в сила.
Застраховката обикновено е валидна за срок от една година. В случай на разсрочено плащане на премията, всяка следваща вноска трябва да бъде заплатена в определения срок, за да продължи действието на полицата.
Гражданската е валидна на територията на Република България, както и в държавите, членки на системата „Зелена карта“. Това включва всички държави от Европейския съюз, както и редица други държави, които участват в системата.
Сертификатът “Зелена карта” се издава заедно с полицата и удостоверява, че притежателят има валидна застраховка при пътуване извън България. Тя е валидна в рамките на платената застрахователна премия, като за разсрочени вноски сертификатът се издава след всяко плащане.
Това покритие гарантира, че при пътнотранспортно произшествие (ПТП) в чужбина, гражданската ще покрие нанесените щети на трети лица в съответствие с местното законодателство, което предоставя спокойствие на шофьорите при пътувания извън страната.
