Какво покрива гражданската застраховка на колата?

Гражданската отговорност на автомобилистите е основен елемент в защитата на собствениците на моторни превозни средства (МПС). Тази задължителна застраховка е предназначена да покрие разходите, произтичащи от нанесени щети на трети лица, както и техните имуществените и неимуществените вреди. Законът предвижда строги санкции за тези, които управляват кола без такава застраховка, включително глоба и спиране на автомобила от движение.

Какво покрива гражданската отговорност?

Гражданската отговорност (ГО) покрива широк кръг от вреди, причинени от шофьорите на МПС. Сред тях са:

материални щети на чуждо имущество – включително повредени автомобили или недвижими обекти;

– включително повредени автомобили или недвижими обекти; лични щети на трети лица – при телесни наранявания или смърт, ГО поема медицинските разходи, както и обезщетения за болка и страдание;

– при телесни наранявания или смърт, ГО поема медицинските разходи, както и обезщетения за болка и страдание; вреди, произтичащи от престой на МПС – когато не са били взети достатъчно мерки за безопасност.

Важно е да се отбележи, че застраховка гражданска отговорност покрива разходите само на трети лица, пострадали в инцидента, но не покрива щетите по вашата собствена кола, пише Fuelo.

Какво не покрива?

Макар и да предлага широко покритие, има ситуации, в които гражданската не е валидна. Кои са те?

ремонт по собственото МПС на виновния водач – ако вашето МПС или части от него пострадат при инцидент, застрахователят няма да покрие разходите за ремонт;

– ако вашето МПС или части от него пострадат при инцидент, застрахователят няма да покрие разходите за ремонт; щети на имущество на членове на семейството – вреди, причинени на имущество на членове на семейството на застрахования няма да бъдат покрити;

– вреди, причинени на имущество на членове на семейството на застрахования няма да бъдат покрити; нарушения на закона – инциденти, настъпили при управление на МПС под въздействие на алкохол, наркотици или други нарушения на закона;

– инциденти, настъпили при управление на МПС под въздействие на алкохол, наркотици или други нарушения на закона; щети при терористични действия или война – вреди, нанесени при такива събития, също не са включени в покритието;

Тези ограничения са заложени с цел да се предотвратят злоупотреби и да се насърчи отговорното поведение на пътя.

Как се определя покритието?

Покритието на гражданската се определя в зависимост от българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпило събитието. За всяко събитие, причиняващо имуществените или неимуществените вреди, има определени лимити на отговорност, които не може да бъдат надвишени.

Лимитите на покритие са предварително зададени в застрахователната полица и зависят от приложимите закони.

Какво се случва при неплащане на гражданската отговорност?

Ако не бъде платена първата вноска, покритието не влиза в сила. При разсрочено плащане всяка следваща вноска трябва да бъде платена в срок, за да не се прекрати застраховката. Ако има забавяне, полицата може да бъде прекратена автоматично, което оставя водача без валидна защита.

Гражданската е основна защита, която гарантира, че дори при инцидент, финансовите последици няма да бъдат непосилни за виновния водач.

Кога започва и свършва?

Покритието на гражданската започва от момента, в който е платена първата вноска или цялата застрахователна премия, както е уговорено в полицата. Точната дата и час на влизане в сила са изрично упоменати в самата полица. Ако премията не бъде платена, покритието няма да влезе в сила.

Застраховката обикновено е валидна за срок от една година. В случай на разсрочено плащане на премията, всяка следваща вноска трябва да бъде заплатена в определения срок, за да продължи действието на полицата.

Къде важи гражданската?

Гражданската е валидна на територията на Република България, както и в държавите, членки на системата „Зелена карта“. Това включва всички държави от Европейския съюз, както и редица други държави, които участват в системата.

Сертификатът “Зелена карта” се издава заедно с полицата и удостоверява, че притежателят има валидна застраховка при пътуване извън България. Тя е валидна в рамките на платената застрахователна премия, като за разсрочени вноски сертификатът се издава след всяко плащане.

Това покритие гарантира, че при пътнотранспортно произшествие (ПТП) в чужбина, гражданската ще покрие нанесените щети на трети лица в съответствие с местното законодателство, което предоставя спокойствие на шофьорите при пътувания извън страната.

