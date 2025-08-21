1 USD
БГ Бизнес От 5 септември влизат в сила нови правила и глоби за всички шофьори

От 5 септември влизат в сила нови правила и глоби за всички шофьори

bTV Бизнес екип

Ето каква ще бъде глобата при превишаване на скоростта с над 40 км/ч извън населено място

От 5 септември тол камерите ще подават данни към МВР за средна скорост. Промените в Закона за движение по пътищата вече са обнародвани в Държавен вестник. Нарушителите, които превишават ограничението на скоростта, ще получават електронен фиш.

БНР съобщава, че предстои да бъдат уточнени 50 участъка по магистралите и скоростните пътища, където камерите ще засичат средната скорост. Камерите на общините също ще бъдат свързани със системата на МВР.

С пари от глоби МВР купува коли и мотори за 126 млн. лв.

Техническият преглед вече няма да може да се премине, ако преди това не са платени всички глоби по електронни фишове. Небрандирани патрулки с униформени служители ще следят за превишена скорост и ще имат право да налагат глоби.

Влизат в сила и по-сериозни санкции. При превишаване на скоростта с над 40 км/ч извън населено място глобата ще е 600 лв., а шофьорската книжка ще се отнема за два месеца.

Максималната скорост остава 140 км/ч на магистрала, 120 км/ч на ускорен път, до 50 км/ч в населено място и 90 км/ч на междуградски и междуселски пътища.

В населените места се въвеждат зони с ограничение на скоростта до 20 и 30 км/ч – предимно в жилищни квартали, около училища, детски градини и площадки.

Ким Чен Ун възхвали войниците си в Украйна: Ето колко струва на Русия севернокорейската помощ

Глобите за шофиране без документи се увеличават от 10 лв. на 30 лв. Санкцията за преминаване на червен светофар или неспиране на пешеходна пътека става 150 лв. Наказанията при шофиране с над 1,2 промила алкохол се повишават и вече ще бъдат между 1000 и 5000 лв.

Електрическите тротинетки ще могат да се движат с до 25 км/ч и само в светлата част на деня, по велоалеи или в края на пътното платно.

