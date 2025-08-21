"Работех сама, по 12 часа, накрая ме уволниха"

Служителка на Burger King с емоционална изповед в социалните мрежи

Никия Хамилтън достигна интернет слава през юли, след като обслужваше всички станции на ресторант Burger King в Колумбия, Южна Каролина. Майката на три деца управляваше всичко, включително рецепцията и щанда за обслужване на клиенти в магазина. „Тя приготвя пържените картофи, бургерите, сандвичите с пиле. Прави всичко сама. Тя прави всичко необходимо, за да се увери, че всички тук са добре“, каза клиентката във видеото, според New York Post.

В интервю за WACH Fox 57 служителката обясни, че работи сама, защото има недостиг на персонал в компанията. „Трябваше да мия чиниите, да приготвям, да мия пода, да работя на рецепцията, да обслужвам клиентите“, каза тя в емоционален пост в социалните мрежи. След това обаче тя е била уволнена от Burger King.

„Burger King ме уволниха, защото закъснях заради децата си“, каза 25-годишната жена. „Вече съм раздразнена и депресирана, всички тези неща, които ми се случиха“, каза тя.

Жената създаде GoFundMe през последните дни, след като загуби работата си и към момента е получила дарения от над 64 000 долара, съобщава Unilad. Тя написа в кампанията за набиране на средства: „Аз съм 25-годишна самотна майка на 3 деца, която работи на 2 места. Ако искате да ми помогнете, няма проблем. Благодаря на всички за подкрепата.Не очаквах животът ми да се промени по този начин. Наистина правя всичко за децата си.“

Преди предполагаемото си уволнение, Хамилтън каза пред WACH Fox 57 как рутинно работи повече от 12 часа на смяна, твърдейки, че няма друг избор, защото тряббва да изхранва децата си.

