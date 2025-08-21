1 USD
1.67868 BGN
Петрол
66.23 $/барел
Bitcoin
$114,128.0
Последвайте ни
БГ Бизнес Какви ще бъдат данъчните декларации след въвеждане на еврото?

Какви ще бъдат данъчните декларации след въвеждане на еврото?

bTV Бизнес екип

В каква валута се съставят годишните финансови отчети?

Съгласно чл. 50 от Закона за въвеждане на еврото паричните стойности в данъчните декларации и декларациите за задължителни осигурителни вноски и другите документи, които се подават за изтекъл данъчен/осигурителен период, се посочват в паричната единица, която е била официална парична единица на Република България в края на данъчния/осигурителния период, за който се подава декларацията или документът.

Когато периодът, за който се подава декларацията или документът, приключва в периода на двойно обращение на левове и евро, паричните стойности в данъчната/осигурителната декларация или в документа се посочват в евро. Паричните стойности в данъчните декларации, които се подават за бъдещ данъчен период, се посочват в паричната единица, която е официална парична единица на България в момента на тяхното подаване.

В актовете и документите, издавани по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс след датата на въвеждане на еврото в България и отнасящи се до периоди преди въвеждане на еврото, паричните стойности се посочват в левове. Сумите за внасяне и сумите за възстановяване се посочват в евро.

Цифровото евро: Защо е необходимо и как ще работи?

Паричните стойности в коригиращите декларации и другите документи се посочват в паричната единица, която е била официална парична единица на страната в края на периода, за който се подава коригиращата декларация или документ.

Как ще се изчислява стойността на активите/пасивите на фирмата/предприятието след 1 януари 2026 г.?

Изчислението на стойността на активите/пасивите на фирмата/предприятието е уредено в чл. 48 от Закона за въвеждане на еврото. Стойността на всеки отделен наличен актив или пасив се преизчислява от левове в евро, като числовата стойност в левове се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс, изразен с шест цифри с всичките пет знака след десетичната запетая.

Колко процента от трансакциите в света се извършват в евро?

Полученият резултат се закръглява според правилата по чл. 13 от Закона за еврото, с изключение на позициите на възнагражденията за положен труд, паричните и социалните помощи, както и пенсиите по част първа от Кодекса за социално осигуряване, които се превалутират по реда на чл. 45 от същия закон.

В каква валута се съставят годишните финансови отчети?

От 1 януари 2026 г. текущото счетоводно документиране и отчитане се извършва в евро и годишните финансови отчети се съставят в хиляди евро, като данните за предходния отчетен период се преизчисляват в хиляди евро в съответствие с правилата за превалутиране и закръгляване от Закона за въвеждане на еврото в Република България с цел осигуряване на съпоставимост между текущ и предходен период.

