Как се формира цената на ипотечния кредит?

Поемането на ипотечен кредит е ангажимент, който може да продължи 20, 25 или дори 30 години

Покупката на собствен дом е сред най-важните финансови решения, които човек взема през живота си. За повечето домакинства това означава и поемането на ипотечен кредит - ангажимент, който може да продължи 20, 25 или дори 30 години. Именно затова дори на пръв поглед малки разлики в условията на банковите оферти могат да окажат сериозно влияние върху общата сума, която кредитополучателят ще изплати до края на срока на заема.

Макар че лихвеният процент обикновено е първото, на което бъдещите купувачи обръщат внимание, той далеч не е единственият фактор, който определя цената на ипотечния кредит. Банковите такси, разходите по учредяването на ипотеката, застраховките и останалите условия по договора също оказват влияние върху крайната цена на финансирането. Поради тази причина Законът за кредитите за недвижими имоти на потребители задължава кредиторите да предоставят на потребителите ясна преддоговорна информация за условията и всички разходи по кредита.

Един от основните елементи при формирането на цената на ипотечния кредит е лихвеният процент. Някои банки предлагат фиксирана лихва за определен период, след който тя става променлива, докато при други продукти лихвата е променлива още от началото на договора. Именно затова е важно потребителите предварително да се запознаят с методиката за определяне на лихвения процент и с условията, при които той може да бъде променян.

При договор за кредит с променлив лихвен процент кредиторът прилага референтен лихвен процент по определена от него методика. Съгласно чл. 25 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители методиката трябва да съдържа ясна изчислителна формула, в която са посочени видът, количествените изражения и относителната тежест на отделните компоненти (пазарни индекси и/или индикатори), използвани при формирането на лихвата.

Освен лихвата кредитополучателят трябва да предвиди и редица съпътстващи разходи. Сред тях са таксите за разглеждане на искането за кредит, оценката на имота, нотариалните такси при учредяване на ипотеката, държавните такси за вписването ѝ, както и разходите за имуществена застраховка. Законът изисква всички разходи, които са известни на кредитора към момента на сключването на договора, да бъдат посочени предварително на потребителя.

Важен показател при сравняването на различните ипотечни оферти е годишният процент на разходите (ГПР). Съгласно чл. 29, ал. 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители той изразява общите разходи по кредита за потребителя - настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент, изчислен на годишна база от общия размер на предоставения кредит.

В крайна сметка цената на ипотечния кредит не се свежда единствено до обявения лихвен процент. Тя се формира от съвкупността на лихвата, банковите такси, разходите по обезпечението, застраховките и останалите условия по договора. Именно затова преди подписването на договор е важно потребителите внимателно да се запознаят с всички условия по кредита и да сравнят различните оферти.

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