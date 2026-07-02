Държавата може да ви осигури безплатна детегледачка до 18 месеца – ето кой има право

Срещата се проведе на фона на национални протести, организирани от гражданската инициатива „Родители за достойно майчинство“

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обсъдиха с представители на гражданската инициатива „Родители за достойно майчинство“ предложения за промени в политиките за подкрепа на семействата с деца. Срещата се състоя в Министерството на финансите, съобщиха от ведомството. Срещата се проведе на фона на национални протести, организирани от гражданската инициатива „Родители за достойно майчинство“ в редица градове на страната.

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Представителите на инициативата настояха за промени в обезщетенията за отглеждане на деца и в системата на социалните плащания. По време на срещата беше отбелязано, че е необходимо предложенията да бъдат допълнително прецизирани, тъй като част от плащанията се финансират чрез осигурителната система, а други – чрез социалното подпомагане, което предполага различни механизми за определянето им, предава БТА.

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова представи възможностите по европейската програма „Родители в заетост“, която позволява на родителите да наемат детегледачка с държавна подкрепа и по-лесно да се върнат на работа. „Проучванията ни до момента показват, че финансовите стимули не са водещи за повишаване на раждаемостта“, заяви вицепремиерът Гълъб Донев.

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Кой има право да получи помощ?

Проектът предвижда осигуряване на грижа за деца от 0 до 4 години, които не посещават ясли, детски заведения или предучилищни групи, като подкрепата е насочена към заети и безработни родители. Грижата може да бъде до 8 часа дневно, а възнаграждението за детегледач е в размер на минималната работна заплата, включително осигурителните вноски, като при грижа за второ или повече деца се предвижда допълнително заплащане. За деца от 0 до 12 години, които посещават ясли, градини или училище, е предвидена грижа до 4 часа дневно, като тя е насочена към многодетни и самотни родители, с възнаграждение в размер на половин минимална работна заплата и допълнително увеличение при повече деца.

Продължителността на подкрепата е до 18 месеца или до навършване на 4-годишна, съответно 12-годишна възраст на детето, в зависимост от конкретния случай. В програмата могат да се включат родители на деца от 0 до 4 години, които не са записани в детски заведения и са на трудов договор, самонаети или самоосигуряващи се, но все още не са се върнали на работа. Допустими са и многодетни или самотни родители на деца до 12 години, които вече са се върнали на работа и децата им посещават съответните образователни заведения, както и безработни лица, регистрирани в бюрата по труда, при същите условия според възрастта на децата.

Като детегледачи могат да бъдат назначавани безработни лица, регистрирани в бюрата по труда, които не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст. След одобрение от родителите с тях се сключва трудов договор чрез Агенцията по заетостта за срок до 18 месеца или до отпадане на условията по възраст на детето или приключване на проекта. Общият бюджет на програмата е 65 504 000 лв. (33 491 663,39 евро), а изпълнението ѝ е планирано до 2027 г.