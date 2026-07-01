Как правилно да разчитаме фиша за заплата?

Всичко, което трябва да знаете за данните в него

Фишът за заплата е документ, който подробно описва всички данни, свързани с трудовото възнаграждение, изплатено на служителя за определен период – седмица, месец или друг отчетен интервал според практиката на работодателя.

Обикновено фишът се изготвя от счетоводителя по работните заплати и съдържа информация за възнаграждението за периода, за който се извършва плащането. В България най-често заплатите се изплащат за предходния месец – например в началото на февруари се изплаща възнаграждението за месец януари.

Тъй като съдържа лична финансова информация, фишът за заплата е личен документ и обикновено се предоставя на служителя лично и при спазване на конфиденциалност.

Основните части на фиша за заплата

Разчитането на фиша е значително по-лесно, ако информацията се раздели на три основни категории:

Брутна заплата (възнаграждение) – всичко, което служителят е заработил за периода;

– всичко, което служителят е заработил за периода; Удръжки – осигурителни вноски и данъци, които се приспадат от възнаграждението;

– осигурителни вноски и данъци, които се приспадат от възнаграждението; Нетна сума за получаване – реалната сума, която служителят получава по банков път или в брой.

Брутни суми са сумите, които сте заработили. Основна заплата, това е договореното базово възнаграждение за пълен отработен месец съгласно трудовия договор.

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит („Клас“)

Тази добавка към основната заплата зависи от натрупания трудов стаж. Съгласно българското законодателство минималният размер е 0,6% от основната заплата за всяка година признат трудов стаж.

Допълнителни възнаграждения

В тази категория попадат различни бонуси и допълнителни плащания, като:

премии и бонуси;

комисионни възнаграждения;

заплащане за нощен труд;

възнаграждение за извънреден труд;

други допълнителни плащания, предвидени в трудовия договор или вътрешните правила на работодателя.

Удръжки – какво се приспада от заплатата

Това са сумите, които работодателят удържа от възнаграждението и превежда към държавния бюджет от името на служителя.

Лични осигуровки

Общият размер на личните осигурителни вноски е приблизително 13,78% от брутното възнаграждение и включва вноски за:

фонд „Пенсии“;

фонд „Общо заболяване и майчинство“;

фонд „Безработица“;

здравно осигуряване.

Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО)

Това е вноската за универсален пенсионен фонд, която се прави за лицата, родени след определена дата съгласно действащото законодателство.

Данък върху доходите на физическите лица (ДОД)

След приспадане на осигурителните вноски върху остатъчната сума се начислява данък върху доходите в размер на 10%.

Чиста сума за получаване (Нетно възнаграждение)

Това е сумата, която реално ще бъде преведена по банковата сметка на служителя или изплатена в брой.

Изчислението се извършва по следната формула:

Брутна заплата – Осигуровки – Данък (ДОД) = Нетна сума за получаване

Допълнителна информация във фиша

Използвано работно време

Във фиша се посочват броят на отработените дни и часове спрямо установената норма за съответния месец. Ако служителят е ползвал платен отпуск, болнични или други видове отсъствия, те също се отразяват тук.

Данъчни облекчения

Ако служителят е подал необходимите декларации към работодателя, във фиша може да бъде отразено ползването на данъчни облекчения – например за деца, за млади семейства с ипотечен кредит или други законово регламентирани случаи.

Защо е важно да проверявате своя фиш за заплата?

Редовният преглед на фиша за заплата помага на служителите да проследяват коректността на начислените възнаграждения, осигурителните вноски и данъчните удръжки. По този начин могат своевременно да бъдат установени евентуални несъответствия и да се потърси съдействие от работодателя или счетоводния отдел.