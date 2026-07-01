След 6 месеца в еврозоната: Какво ни очаква в следващите 6?

Какво трябва да знаем

България официално стана част от еврозоната на 1 януари 2026 г. Първите шест месеца от този мащабен преход вече са зад гърба ни, а с тях си отиде и първоначалният шок от новата валута в портфейлите ни. Сега, навлизайки във втората половина на годината, е време да си зададем въпроса: какво следва за страната ни и какви промени предстоят в ежедневието ни?

Периодът на адаптация през първите 6 месеца

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През първите месеци българите трябваше да се адаптират към новата финансова реалност. Още през септември 2025 г. информационна кампания, която често беше критикувана, че е стартирала твърде късно. Тя бе организирана съвместно от Министерството на финансите и Българската народна банка и продължи до средата на 2026 г. Така бе създаден и официалният уебсайт evroto.bg.

За да бъде прехода плавен се въведоха и редица механизми, които да улеснят българите и да ги защитят:

Период на двойно обращение

Плащането в брой и с двете валути стартира на 1 януари 2026 г. и приключи на 31 януарри, месец по-късно. През този период гражданите можеха да пазаруват с левове, но рестото се връщаше в евро. От 1 февруари 2026 г. еврото стана единствената законна валута за плащане в брой.

Двойното обозначение на цените

Всеки етикет в магазина изобразяваше двойна цена - в левове и в евро. Това помогна на потребителите да свикнат с новите мащаби на цените и да избегнат усещането, че губят представа за стойността на парите.

Гратисен период за кеша

Търговските банки и „Български пощи“ осигуряваха напълно безплатна обмяна на левове в брой. Това спести излишно напрежение и огромни опашки пред гишетата още в първите дни на януари.

Какво ни очаква през следващите 6 месеца?

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Ако първите шест месеца бяха време за свикване, то следващите шест ще бъдат време за окончателно разделяне със старата ни валута. Ето кои са ключовите събития, които ще бележат втората половина на 2026 г.:

1. Край на безплатната обмяна в банките (с някои изключения)

От 1 юли 2026 г. влезе в сила правилото, че търговските банки и „Български пощи“ вече имат право да налагат такси за обмяната на левове в евро. Пазарната конкуренция обаче работи в полза на потребителите. Голяма част от банковите институции решиха доброволно да удължат срока за безплатна обмяна до края на лятото или до септември.

За тези, които не бързат или намерят „забравени“ левове в някой стар спестовен буркан след години, Българската народна банка (БНБ) остава сигурно убежище като ще продължи да обменя левове в евро напълно безплатно и без каквото и да е ограничение във времето.

2. Финалът на двойните цени

Най-осезаемата промяна в ежедневието ни предстои в разгара на лятото. Точно година след старта на подготовката по данни на БНБ, на 8 август 2026 г. периодът на двойно обозначение официално приключва. От този ден нататък цените по витрините, менютата и касовите бележки ще бъдат изписвани единствено и само в евро. Това ще бъде и истинският тест за това доколко сме спрели да пресмятаме „наум“ научените с десетилетия суми в лева.

Преходът към еврото в България върви по план, а втората половина на 2026 г. ще завърши процеса на пълна интеграция. Предстоящите месеци изискват малко повече внимание към детайлите, особено при боравенето с останалия кеш в левове и свикването с чистите цени в евро след 8 август.