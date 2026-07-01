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БГ Бизнес Остават още 1,7 млрд. лв.: Къде може да обменяме левове след 1 юли?

Остават още 1,7 млрд. лв.: Къде може да обменяме левове след 1 юли?

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

БНБ отчита, че процесът по обмяна на левове е протекъл без проблем

94% от левовите банкноти и монети весе са обменени в евро. Това става ясно от данните, публикувани от Българската народна банка (БНБ) към 30 юни. До края на последния ден, в който можехме да обменим левове без такси, за били обменени 29,4 млрд. лв. Извън касите на БНБ остават още 1,7 млрд. лв.

Къде да обмените останалите левове?

Снимка: iStock

Ако все още откриете останали левове, скрити по шкафове или забравени по портмонета, някои определени банки продължават да обменят безплатно валута и след 30 юни.

Разбира се, в БНБ обмяната остава безсрочно, без ограничение в сумата и без такса. Услугата остава напълно безплатна както за физически, така и за юридически лица.

Според отчетът на БНБ, процесът по преминаване към еврото е протекъл спокойно без съществени затруднения и за гражданите, и за бизнеса. Според институцията обмяната е извършвана в съответствие с установената нормативна рамка и е осигурено нормално обслужване през целия период.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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