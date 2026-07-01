Остават още 1,7 млрд. лв.: Къде може да обменяме левове след 1 юли?

БНБ отчита, че процесът по обмяна на левове е протекъл без проблем
94% от левовите банкноти и монети весе са обменени в евро. Това става ясно от данните, публикувани от Българската народна банка (БНБ) към 30 юни. До края на последния ден, в който можехме да обменим левове без такси, за били обменени 29,4 млрд. лв. Извън касите на БНБ остават още 1,7 млрд. лв.
Къде да обмените останалите левове?
Ако все още откриете останали левове, скрити по шкафове или забравени по портмонета, някои определени банки продължават да обменят безплатно валута и след 30 юни.
Разбира се, в БНБ обмяната остава безсрочно, без ограничение в сумата и без такса. Услугата остава напълно безплатна както за физически, така и за юридически лица.
Според отчетът на БНБ, процесът по преминаване към еврото е протекъл спокойно без съществени затруднения и за гражданите, и за бизнеса. Според институцията обмяната е извършвана в съответствие с установената нормативна рамка и е осигурено нормално обслужване през целия период.