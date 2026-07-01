Археолози откриха останки от древно селище от I век в България

Сред най-интересните резултати от сезона са и откритите човешки останки

Археолози откриха останки от селище от I век, десетки ценни находки и доказателства за съществуването на късноантичен некропол по време на тазгодишните археологически проучвания на римската крепост Кастра Мартис в Кула. Това съобщи ръководителят на разкопките доц. д-р Здравко Димитров от Националния археологически институт с музей при БАН при представянето на резултатите от третия пореден сезон на възстановените редовни археологически проучвания, цитира БНР.

Разкопките бяха възобновени през 2023 г. след близо половин век прекъсване по инициатива и с финансирането на Община Кула. По думите на доц. Димитров проучванията са съсредоточени в югоизточния ъгъл на по-големия от двата кастела на Кастра Мартис – крепост с площ около 12 декара, разположена под днешния град. Той подчерта, че Кастра Мартис е сред най-значимите римски крепости в Северозападна България след Рациария и Бонония и има сериозен потенциал за развитието на културния туризъм в региона.

Снимка: bg.wikipedia.org

През настоящия археологически сезон, продължил три седмици, екип от четирима археолози и 15 работници е проучил шест-седем квадрата от археологическата мрежа. Благодарение на осигуреното от Общината финансиране специалистите са достигнали до най-ранните пластове от историята на обекта. Сред най-важните открития са останки от тракийско селище от I век след Христа, съществувало преди изграждането на крепостта. Разкрити са жилища с кирпичени стени, както и множество находки, сред които фибули, монети и керамика от ранноримската епоха.

Археолозите са продължили и проучването на южния участък от крепостната стена, която е добре запазена от вътрешната си страна. Според доц. Димитров това създава добри предпоставки за изготвянето на проект за реставрация и бъдещо експониране на тази част от крепостта. По време на разкопките са открити близо 60 находки, включително монети, бронзови предмети, пръстени и голямо количество характерна за периода керамика.

Сред най-интересните резултати от сезона са и откритите човешки останки. Археолозите са проучили яма с останките на двама души, куче и части от едър рогат добитък. По думите на доц. Димитров находката вероятно е свързана с драматичните събития по време на варварските нашествия в края на IV и началото на V век. За първи път от възобновяването на разкопките са установени и категорични данни за съществуването на некропол в района. Проучен е гроб, изграден от римски керемиди, в който са погребани двама души по християнския обред, което според ръководителя на разкопките е знак за наличието на по-голям некропол, развивал се западно от крепостта след нейното изоставяне през късната античност.

Доц. Димитров изрази надежда през следващите години проучването на този сектор да бъде завършено, след което да започне подготовката на проект за реставрация и експониране на разкритите структури. Идеята е новоразкритата част да бъде свързана със съществуващия археологически парк около квадрибурга. Кметът на Кула д-р Владимир Владимиров заяви, че основната цел на Общината е чрез археологическите проучвания да бъдат обогатени музейната колекция и туристическият потенциал на града. По думите му разкопките се извършват на терен, който досега не е бил изследван, а откритите находки ще допринесат за развитието на експозицията на Кастра Мартис.