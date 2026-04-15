Как бъдеща майка у нас да разбере какво майчинство ще получава

Всичко, което трябва да знаете

Често бъдещите майки се питат какъв ще бъде размерът на обезщетението им по време на майчинство. Макар темата да изглежда сложна, изчисляването всъщност следва ясни правила, които позволяват сравнително точна предварителна прогноза.

В България отпускът по майчинство започва 45 дни преди термина и продължава общо 410 дни. По данни на Национален осигурителен институт през този период се изплаща парично обезщетение за бременност и раждане в размер на 90% от среднодневния осигурителен доход за последните 24 календарни месеца, предхождащи отпуска.

НОИ уточнява, че при изчисляването се вземат предвид всички осигурителни доходи, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство. Важно е да се отбележи, че има и максимален осигурителен доход, който за 2025 г. е 3750 лв., което означава, че обезщетението не може да надхвърля 90% от тази база.

След изтичането на първите 410 дни следва вторият етап – отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Според НОИ през този период се изплаща фиксирано месечно обезщетение, което за 2025 г. е в размер на 780 лв.

За да имате право на това обезщетение, е необходимо да притежавате минимум 12 месеца осигурителен стаж за общо заболяване и майчинство, както изрично посочва НОИ. Право имат жени на трудов договор, самоосигуряващи се лица, както и други категории осигурени лица при спазване на определени условия.

По данни на института, средният размер на дневното обезщетение варира значително в зависимост от дохода, но през последните години се наблюдава тенденция към ръст, вследствие на увеличението на осигурителните доходи в страната.

Ако искате да изчислите приблизителния размер на обезщетението си, можете да използвате официалния онлайн калкулатор на Национален осигурителен институт. Той позволява да въведете реалните си осигурителни данни или да зададете бъдещ доход, за да получите прогнозна дневна сума. Необходимо е също да посочите дата на термин или начало на отпуска – до една година напред.

Важно е да се има предвид, че тези изчисления са ориентировъчни. Както подчертава НОИ, реалният размер на обезщетението зависи от конкретните осигурителни данни, подадените декларации и евентуални законови промени. Калкулаторът не проверява дали са изпълнени всички условия за право на обезщетение.

Ако планирате бременност или вече очаквате дете, проверката на осигурителния доход за последните 24 месеца е ключова стъпка. Това ще ви даде ясна финансова перспектива и ще ви помогне да планирате по-спокойно този важен период.