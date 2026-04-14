Този продукт в малката потребителска кошница поскъпна най-много

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Цената на основните продукти се вдига
Цената на малката потребителска кошница надхвърля 61 евро. Това става ясно от данни, представени от КНСБ, цитирани от БНТ. Поскъпването е с 2% спрямо март, когато е била 59,85 евро.
Най-голямо увеличение се усеща при цените на зеленчуците, защото те се внасят предимно от чужбина. Най-много е скочила цената на доматите – с 29%. Картофите са поскъпнали с 5%. Лимоните и минералната вода отбелязват скок от около 3%.
Яйцата и килограм цяло охладено пиле са се увеличели с по 1% спрямо март.
По-умерено увеличение има при основни хранителни продукти като олио и хляб, докато при киселото мляко и краставиците цените се запазват.
Осезаема разлика има и в цените на храните в различните градове. Например килограм сирене в София струва с 3 евро повече, отколкото в Перник. Килограм свински бут във Видин е с близо 2 евро по-скъп, отколкото във Враца.
Сериозен е ръстът на цените на горивата. От януари до сега бензин А95 е поскъпнал с почти 17%. Дизелът с 36%. А пропан-бутанът с 34%.
Сравнение с други страни България все още остава с най-високи цени на основни продукти. От КНСБ предупреждават, че ако тази тенденция се запази има риск инфлацията да надхвърли прогнозите и покупателната способност на домакинствата да се влоши.
