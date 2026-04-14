1 USD
1.1685 BGN
Този продукт в малката потребителска кошница поскъпна най-много

Този продукт в малката потребителска кошница поскъпна най-много

bTV Бизнес екип

Цената на основните продукти се вдига

Цената на малката потребителска кошница надхвърля 61 евро. Това става ясно от данни, представени от КНСБ, цитирани от БНТ. Поскъпването е с 2% спрямо март, когато е била 59,85 евро.

Кой продукт е с най-голямо увеличение?

Най-голямо увеличение се усеща при цените на зеленчуците, защото те се внасят предимно от чужбина. Най-много е скочила цената на доматите – с 29%. Картофите са поскъпнали с 5%. Лимоните и минералната вода отбелязват скок от около 3%.

Яйцата и килограм цяло охладено пиле са се увеличели с по 1% спрямо март.

По-умерено увеличение има при основни хранителни продукти като олио и хляб, докато при киселото мляко и краставиците цените се запазват.

Осезаема разлика има и в цените на храните в различните градове. Например килограм сирене в София струва с 3 евро повече, отколкото в Перник. Килограм свински бут във Видин е с близо 2 евро по-скъп, отколкото във Враца.

Сериозен е ръстът на цените на горивата. От януари до сега бензин А95 е поскъпнал с почти 17%. Дизелът с 36%. А пропан-бутанът с 34%.

Сравнение с други страни България все още остава с най-високи цени на основни продукти. От КНСБ предупреждават, че ако тази тенденция се запази има риск инфлацията да надхвърли прогнозите и покупателната способност на домакинствата да се влоши.

 

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Какво е супердолар и как фалшивите евра и долари завзимат света
Без аналог в Европа: Българска компания зад първата AI-водена сделка

Какво слагаме на масата за Великден: По-скъпа ли ще е трапезата тази година?
Обяд в Ниш излиза колкото кафе в центъра на София

