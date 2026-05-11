Наша съседка е построила най-голямата в Европа слънчева електроцентрала

Наша съседка е построила най-голямата в Европа слънчева електроцентрала

bTV Бизнес екип

Страната е на 16-то място в Европа по общо производство на възобновяема енергия

Турция едва ли се свързва с технологично лидерство, но тя е построила най-голямата слънчева електроцентрала в Европа. Според Euronews страната има и един от най-големите проекти за съхранение на енергия в батерии - комплексът Kalyon Karapınar SPP

Въпреки че е наричан „най-голямата слънчева електроцентрала в Европа“, съоръжението технически се намира в азиатската част на Турция, в провинция Коня. Комплексът се състои от приблизително 3,5 милиона слънчеви панела и обхваща площ от приблизително 20 милиона квадратни метра, еквивалентна на размера на 2600 футболни игрища. Проектът генерира близо три милиарда киловатчаса електроенергия годишно, достатъчно за захранване на град с два милиона жители. Централата работи от 2023 г. 

Особено забележителен е Главният контролен център, проектиран от Bilgin Architects. Отвън сградата наподобява футуристичен правоъгълен призматичен обект, завършен с отразяващи сребърни панели, докато отвътре е зелен оазис, подобен на открит двор. Изображенията на този „научнофантастичен“ комплекс вече изумиха интернет потребителите, съобщава Euronews. 

Нов доклад на енергийния мозъчен тръст Ember разкри, че Турция тихомълком е реализирала един от най-големите проекти за съхранение на енергия в Европа, надминавайки всяка страна от ЕС. От 2022 г. страната изисква всички нови проекти за вятърна и слънчева енергия да бъдат изградени с еквивалентен капацитет за съхранение. 

До 2025 г. делът на вятърната и слънчевата енергия в производството на електроенергия в Турция ще достигне 22%, което я прави безспорен лидер сред 16 страни в Близкия изток, Кавказ и Централна Азия. Турция остава единствената страна в региона, където делът на възобновяемите енергийни източници е надхвърлил 20%. 

В същото време, въпреки значителния напредък, въглищата остават основният енергиен източник (34%), като две трети от този обем зависят от внос. 

Турция е на 16-то място в Европа по общо производство на възобновяема енергия и на 15-то място по вятърна енергия. За да достигне целта от 120 GW до 2035 г., страната трябва да утрои настоящия си капацитет за слънчева и вятърна енергия, пише БГНЕС. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

