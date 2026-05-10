Къде в Холандия можете да видите най-красивите лалета?

bTV Бизнес екип

Страната е най-големият износител на лалета в света

Сезонът на лалетата в Холандия се счита за едно от най-впечатляващите природни явления в страната, когато пейзажът се изпълва с ярки цветни ивици между зимата и пролетта. Най-известният район за наблюдение на лалета е Боленстрейк – територията между Харлем и Лайден, която привлича множество туристи всяка година.

В Холандия лалетата имат не само икономическо, но и културно значение, като страната е най-големият износител в света. По време на цъфтежа полетата се превръщат в основна туристическа атракция, а сезонът се свързва с различни фестивали и събития, предава Еuronews.

Едно от най-посещаваните места е градината Кьокенхоф, която събира над милион посетители в рамките на краткия си пролетен сезон. Освен нея, парадът на цветята Bloemencorso предлага пищни платформи, украсени с хиляди лалета, които преминават през градовете на региона. За по-интерактивно преживяване в района има множество ферми за лалета, които позволяват на посетителите да се разхождат сред цветята и дори да си наберат сами. Съществуват и специални „pick-your-own“ градини, подходящи за семейства и туристи.

Друга забележителност е историческата градина Hortus Bulborum, където се съхраняват редки и стари сортове лалета, някои от които датират от XVI век. Мястото функционира като жив музей, показващ развитието на различните видове цветя през вековете. 

Кои фестивали да посетите? 

Фестивалът на лалетата в Амстердам се провежда всяка година през целия месец април и превръща нидерландската столица в море от цветя. През този период лалетата могат да се видят в паркове, градини, площади и по пешеходните улици в града. В средата на април се провежда и празнично шествие с цветни платформи, което преминава по маршрута от Ноордвейк до Харлем.

След края на пролетния сезон вниманието се насочва към Аалсмеер, където се организира прочутият цветен аукцион и фестивал. Там освен оживен пазар на цветя се сключват и международни търговски сделки. В рамките на събитието всяка година над 20 милиона цветя се продават и достигат до нови собственици по целия свят. 

