Нов чифт гуми на предните или задните колела? Вечната дилема е решена

Ето няколко практични съвета за шофьорите

Сезонната смяна на гумите е една от ключовите стъпки за поддържане на безопасността на превозното средство, но много шофьори не са сигурни как правилно да разпределят гумите спрямо дълбочината на протектора. Това решение често не е интуитивно и неправилното разположение може значително да повлияе на поведението на автомобила на пътя.

При превозните средства с предно задвижване, което е най-разпространено днес, предните колела имат двойна функция - те предават мощността на двигателя и поемат по-голямата част от натоварването по време на спиране. Поради това предните гуми се износват много по-бързо от задните.

Независимо от това обаче, гуми с по-дълбок профил винаги трябва да се монтират на задния мост. Задните колела играят ключова роля за поддържане на стабилността по време на шофиране и предотвратяване на отклонение. Износените задни гуми, особено на мокри или хлъзгави пътища, могат да доведат до загуба на контрол над автомобила и да увеличат риска от аквапланинг.

Ако отзад постоянно се поставят по-качествени гуми, разликата в износването между предния и задния мост ще се увеличи с течение на времето. Твърде голяма разлика в дълбочината на профила може да повлияе негативно на стабилността и управлението на превозното средство. Редовното въртене на колелата е единственият ефективен начин за намаляване на тази разлика и осигуряване на равномерно износване и на четирите гуми.

Експертите препоръчват въртене на всеки 15 000 километра, както и при всяка сезонна смяна. Това правило важи за шофьори, които използват летни и зимни гуми, но също така и за тези, които шофират с всесезонни гуми, като се препоръчва да сменят позицията им поне веднъж годишно, пише Kurir.rs. Специално внимание е необходимо за превозни средства със задно задвижване, тъй като гумите на задвижващата ос се износват по-бързо.

Въртенето на гумите се извършва изключително между предната и задната позиция от една и съща страна на превозното средство, т.е. предна лява със задна лява и предна дясна със задна дясна. Диагоналната смяна е разрешена само със симетрични гуми. Асиметричните гуми са предназначени за определена страна на превозното средство и имат маркировка на страничната стена, която показва външната страна, така че не могат да се монтират от противоположната страна.

Важно е да се обърне внимание на посоката на въртене на гумите. Отстрани има стрелка, показваща правилната посока на въртене. Ако гумата е монтирана в обратна посока, сцеплението с повърхността няма да е оптимално, което може да доведе до по-лошо управление и по-голям риск от подхлъзване по мокри пътища.

Според законовите разпоредби минималната допустима дълбочина на профила е 1,6 милиметра, но това ограничение не гарантира пълна безопасност при всякакви условия. Експертите препоръчват зимните гуми да се сменят, когато дълбочината на профила падне под четири милиметра, а летните гуми - когато падне под два милиметра. Най-точното измерване се постига с помощта на специален измервателен инструмент.

Освен износването е важно да се следи и възрастта на гумите. Датата на производство е в маркировката DOT, първите две цифри показват седмицата, а вторите две - годината на производство. Независимо от външния вид, гумите, които показват признаци на стареене, като пукнатини трябва да се сменят възможно най-скоро. Auto Bild препоръчва подмяна най-късно след единадесет години производство, докато съветът на ADAC е по-строг - да не се използват гуми, по-стари от шест години.