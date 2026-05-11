×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1761 BGN
Петрол
105.83 $/барел
Bitcoin
$80,870.7
Последвайте ни
1 USD
1.1761 BGN
Петрол
105.83 $/барел
Bitcoin
$80,870.7
Недвижими имоти 1 кв. м. у нас се продава за 3 пъти повече от себестойността си

1 кв. м. у нас се продава за 3 пъти повече от себестойността си

bTV Бизнес екип

Накъде ще вървят цените на имотите тази година?

Над 50% от сделките с жилищни имоти, които се сключват тази година в София, се договорят с отстъпка от цената от 5 до 10%, съобщи кредитният консултант Тихомир Тошев.

По думите му това не е падане на цената, а договаряне на реалната цена. "Продавачите все още смятат, че с влизането в евросъюза имотите им ще поскъпнат и затова дават оферти над пазарната цена. Купувачите обаче стават все по-малко, а и вече са много по-внимателни и склонни да изчакват", обясни Тошев.

Отдръпването на купувачите след супер активната за имотния пазар 2025 г. е причина за спад на сделките от началото на 2026 г. По данни Агенцията по вписванията през първото тримесечие те с 15% по-малко от същото тримесечие на 2025 г.  Реално спадът е още по-голям, защото част от тези сделки са сключени предната година, но са изповядани в началото на 2026.

Какво ще стане с имота ви, ако нямате преки наследници?

В същото време данните на БНБ показват, че обемът на отпуснатите ипотеки не само не намалява, а дори се увеличава - със 17% през първото тримесечие спрямо същия период на миналата година. Това се обяснява с по-големия размер на средния изтеглен кредит заради повишените цени на жилищата. "До края на годината очаквам да се отбележи спад и на броя на ипотеките с около 5-7%", прогнозира Тошев, пред Bloomberg TV. 

След приемане на еврото пазарът на жилища много се е променил, казва експертът. Купувачите вече не са толкова активни на пазара на жилища - те изкачват да видят ефектите от новата валута, а от март насам са притеснени и от ръста на цените на горивата и останалите стоки след избухване на войната в Близкия изток. Хората са объркани и от разнопосочни сигнали - от една страна прогнозите за "спукване на имотния балон", а от друга - за по-нататъшно вдигане на цените на жилищата заради поскъпване на строителството.

"Потенциалът за поскъпване на жилищата е почти изчерпан, дори няма да видим поскъпване, най-много 2-3% в големите градове и то в най-търсените квартали", смята Тошев. 

Скритите разходи при покупка на имот: какво не ти казват брокерите

Според него тази година се очаква и голям спад в сделките на зелено, защото купувачите вече определено се пренасочват към готови жилища, в които може да се настаниш веднага, вместо да чакат едва-две години те да бъдат построени. Затова и много инвеститори променят схемите на плащане при новото строителство, като се отказват да искат предплащане при получаване на акт 14 или акт 15, и се връщат към старите схеми - плащане на 10 до 20% от стойността на жилището при сключване на предварителния договор, а останалите 80 или 90% при акт 16.

"От друга страна се очаква засилване на вторичния пазар (продажби на стари жилища), което ще окаже натиск на цените на новото строителство", смята Тошев. Той посочи, че в София себестойността на един апартамент ново строителство все още е около 850-1100 евро на квадратен метър, но строителите го продават за 2500-3000 евро.

По отношение на лихвите на ипотечните заеми влизането в еврозоната засега не води до видима промяна. До края на годината лихвите ще останат ниски на нива между 2,2 - 2,8%, тъй като банките са много ликвидни, а повечето от тях продължават да използват за база лихвите по депозитите, които на практика са нулеви.

 

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Дуа Липа съди Samsung за 15 милиона долара

Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

От Афганистан до София: Жената, която превърна бягството от войната в успешен бизнес с кауза
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Германците работят 5 минути за литър бензин - колко работи българинът за същото?
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата