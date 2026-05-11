11 000-каратов рядък рубин беше открит в Мианмар (СНИМКИ)

Мианмар осигурява до 90% от световното производство на рубини

Миньори в Мианмар са открили рядък рубин с внушителни размери, който се смята за втория по големина по тегло, намиран някога в раздираната от конфликти държава в Югоизточна Азия, съобщиха в петък държавните медии. Информацията беше публикувана и от Асошиейтед прес.

Рубинът тежи 11 000 карата или около 4,8 паунда и е открит край град Могок в горната част на региона Мандалай – център на доходоносната индустрия за добив на скъпоценни камъни. Районът наскоро стана сцена на интензивни сражения в рамките на продължаващата гражданска война в страната.

Според държавната агенция Global New Light of Myanmar необработеният рубин е бил намерен в средата на април, малко след традиционния новогодишен фестивал. Макар да е приблизително наполовина по-лек от открития през 1996 г. камък от 21 450 карата, новата находка се оценява като по-ценна заради по-добрия си цвят и качество.

Камъкът е описан като рубин с пурпурно-червен оттенък и жълтеникави нюанси, с високо качество, умерена прозрачност и силно отразяваща повърхност. Гигантският рубин вече е бил изложен в президентския кабинет в столицата Найпьито.

Мианмар осигурява до 90% от световното производство на рубини, основно от районите Могок и Монг Хсу. Скъпоценните камъни – както законно търгувани, така и контрабандно изнасяни – са ключов източник на приходи за страната. Правозащитни организации и групи като Global Witness от години призовават бижутерийната индустрия да прекрати покупките на камъни от Мианмар, тъй като секторът дълго време е подпомагал финансово военните управления.

Добивът на скъпоценни камъни продължава да бъде основен източник на финансиране както за военните, така и за етническите въоръжени групировки, което допринася за продължаващия вътрешен конфликт. Районът Могок беше превзет през юли 2024 г. от Армията за национално освобождение Та'анг (TNLA), но впоследствие контролът над мините беше върнат на армията на Мианмар след примирие, посредничено от Китай в края на миналата година.