Ето какви са новите цени на паркирането в синя и зелена зона в София

След месеци на спорове и съдебни процедури промените в режима на платеното паркиране в София вече имат окончателна правна рамка. Върховният административен съд (ВАС) обезсили като недопустимо определението на Административен съд – София, с което беше спряно предварителното изпълнение на наредбата на Столичния общински съвет за синята и зелената зона.

С решението си ВАС постановява приетите промени да се прилагат със задна дата – считано от 5 януари 2026 г. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

По-високи цени и по-дълго платено време

Най-видимата промяна са новите тарифи. От 5 януари 2026 г. паркирането в синята зона струва 2 евро на час, а в зелената – 1 евро на час. Заедно с това се разширява и работното време на синята зона, която ще действа от 9:00 до 21:00 ч., включително в неделя и официалните празници. Зелената зона няма да работи в неделя и в празничните дни.

Така платеното паркиране в централните части на София ще обхване по-голяма част от деня, а в синята зона – и целия уикенд.

Разширяване на зоните, но поетапно

От същата дата започва и разширяването на обхвата на платеното паркиране. То няма да се случи наведнъж, а поетапно, по график на Столичната община. Включването ще засегне части от „Студентски град“, „Банишора“, „Редута“, „Гео Милев“, „Изгрев“ и „Изток“.

Предвижда се броят на платените паркоместа да нарасне значително – от около 33 000 до приблизително 88 000. Част от сегашната зелена зона ще бъде прекатегоризирана в синя, включително в кварталите „Иван Вазов“, „Яворов“, „Лозенец“, както и в района около Руски паметник и площад „Македония“.

Нови правила за живущи, фирми и посетители

Промените засягат и режима за живущи и служебни абонаменти. Годишният винетен стикер за живущи ще струва 150 евро за синя зона и 100 евро за зелена, като стикер за трети автомобил няма да се издава. Служебните абонаменти ще бъдат на цена от 800 евро за синя зона и 500 евро за зелена, а броят им ще бъде ограничен до максимум 10% от паркоместата във всяка подзона.

В Банкя се въвежда т.нар. жълта (уикенд) зона с цена от 0,50 евро на час, като жителите с постоянен адрес ще могат да получат безплатни стикери.

Дигитализация и по-строги санкции

От средата на 2026 г. хартиените талони за паркиране ще отпаднат. Плащането ще става чрез SMS и дигитални канали като приложението Sofia Plus и сайта на Центъра за градска мобилност. Максималният престой в синята зона се увеличава от 2 на 3 часа, а в зелената остава 4 часа.

Санкциите също се повишават – поставянето на скоба ще струва 30 евро, а репатрирането с „паяк“ – 75 евро. За електрическите автомобили се предвижда отделен режим от 1 януари 2027 г., като първите три часа ще бъдат безплатни след SMS, а всеки следващ започнат час ще се заплаща според зоната.

Какви са цените в Европа?

В големите европейски градове платеното паркиране отдавна се използва като начин за управление на трафика. В зависимост от града и района цената за един час паркиране варира от около 0,50 евро до 8 евро, като най-високите тарифи са в централните части и зоните с ограничен трафик, пише Il Sole 24 Ore.

В Италия, например, в централните зони на градове като Милано, Рим и Флоренция цените често достигат между 3 и 8 евро на час, а в някои улици на Милано – до 8 евро. В Испания системите със сини и зелени зони първоначално са въведени за осигуряване на ротация на паркоместата, но постепенно се превръщат и във фискален инструмент за общините.

Според Асоциацията на европейските автомобилни производители (AEA) в градове като Мадрид основните приходи вече идват не толкова от таксите за паркиране, колкото от глобите. През 2025 г. приходите от санкции там надхвърлят 1 млн. евро на ден, на фона на разширяването на зоните с ниски емисии върху цялата територия на града.

