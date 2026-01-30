САЩ и Европол свалиха най-големите сайтове за пиратско съдържание в България

Някои потребители оналйн посочват, че все още имат достъп

Трите най-големи сайта за пиратско съдържание у нас – Zamunda.net, Arenabg.com и Zelka, бяха свалени при мащабна международна акция, съобщава „24 часа“. В операцията са участвали Европол, ГДБОП, американски служби, следствието и прокуратурата. Действията са предприети по съдебна заповед от САЩ, а на територията на България са задържани няколко души, пишат от 24 часа.

Към момента сайтовете са или напълно недостъпни, или при опит за отваряне се появява съобщение, че домейнът е бил свален. Въпреки това част от потребителите онлайн твърдят, че все още имат достъп до торент платформите чрез дублиращи и огледални сайтове.

Над 20 години история на торентите у нас

Zamunda и ArenaBG съществуват повече от две десетилетия. Можем да кажем, че те играят ключова роля при навлизането на торентите у нас. В началото на 2000-те години торентите се превръщат в естествена алтернатива на затварящите се един след друг free сървъри и бързо натрупват огромна потребителска база.

Платформите са добре познати и предлагаха богат каталог от пиратско съдържание – филми, сериали, музика, игри и софтуер. Освен това дълги години бяха сред най-посещаваните български сайтове, не само в страната, но и в целия регион.

Неуспешни опити и международен натиск

През годините има нееднократни опити от страна на ГДБОП и прокуратурата да бъдат разследвани както администраторите, така и потребителите на подобни сайтове, но без особен успех. Още преди около пет години българските власти са потърсили съдействие от САЩ, припомня TorrentFreak. У нас се води досъдебно производство за данъчни престъпления и нарушения на интелектуалната собственост.

Zamunda и ArenaBG попаднаха и в т.нар. „черен списък“ на САЩ – списък на сайтове, обвинявани в масови нарушения на авторски права. Според доклад на Министерството на търговията на САЩ те са сред най-посещаваните пиратски платформи в Европа.

Защо торентите оцеляха толкова дълго?

Допреди няколко години изглеждаше, че торент тракери като Zamunda ще „отмрат“ по естествен път. Развитието на стрийминг услугите и онлайн магазини като Steam направи достъпа до легално съдържание по-евтин, по-удобен и с далеч по-малко рискове в сравнение с пиратството.

Въпреки това българските торент сайтове оцеляха изненадващо дълго както заради навиците на потребителите, така и заради сравнително бавните и неефективни правни действия срещу тях.

