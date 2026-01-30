Тези 3 храни поскъпнаха най-много след приемане на еврото

Продуктите в малката потребителска кошница могат да бъдат закупени за 58,80 евро

В първия месец на 2026 г. малката потребителска кошвица е поскъпнала с малко над 1%. Това показват данни на КНСБ, цитирани от БНР.

Скокът на малката потребителска кошница

Снимка: iStock

Данните показват, че пред януари продуктите в малката потребителска кошница могат да бъдат закупени за 58,80 евро. Това е със 75 евроцента повече в сравнение с края на миналата година.

Най-голямо нарастване на цените КНСБ отчита при предлагането на услуги – фризьорски услуги, таксиметрови, както и охраняеми паркинги.

Ако погледнем към храните, три зеленчука са с най-драстично нараснали цени – доматите, краставиците и картофите. Освен при зеленчуците лек ръст има и при охладените пилета, киселото мляко, олиото и яйцата.

Разминаването на цените

Разминаване в цените има и в различните области. Във Видин например свинският бут, олиото и прясното мляко са най-скъпи в България. От КНСБ отчитат, че малката потребителска кошница е поскъпнала с 3,6% за половин година. Краставиците са рекордьори - с ръст от близо 62%. Според Виолета Иванова, зам.-директор на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ, ако продължи този ръст и през следващите месеци, то инфлацията ще излезе извън пределите на прогнозираната такава.

Защо цените продължават да вървят нагоре?

Снимка: iStock

Синдикалистите наблюдават изменението в цените на 20 основни храни и на бензина в над 600 магазина в цялата страна от юни миналата година. За тези 7 месеца стойността на малката потребителска кошница се увеличава общо с 2 евро или над 3% и половина.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN