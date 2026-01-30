BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1968 BGN
Петрол
67.2 $/барел
Bitcoin
$82,884.7
Последвайте ни
1 USD
1.1968 BGN
Петрол
67.2 $/барел
Bitcoin
$82,884.7
БГ Бизнес Тези 3 храни поскъпнаха най-много след приемане на еврото

Тези 3 храни поскъпнаха най-много след приемане на еврото

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Продуктите в малката потребителска кошница могат да бъдат закупени за 58,80 евро

В първия месец на 2026 г. малката потребителска кошвица е поскъпнала с малко над 1%. Това показват данни на КНСБ, цитирани от БНР.

Скокът на малката потребителска кошница

Снимка: iStock

Данните показват, че пред януари продуктите в малката потребителска кошница могат да бъдат закупени за 58,80 евро. Това е със 75 евроцента повече в сравнение с края на миналата година.

Най-голямо нарастване на цените КНСБ отчита при предлагането на услуги – фризьорски услуги, таксиметрови, както и охраняеми паркинги.

Ако погледнем към храните, три зеленчука са с най-драстично нараснали цени – доматите, краставиците и картофите. Освен при зеленчуците лек ръст има и при охладените пилета, киселото мляко, олиото и яйцата.

Новата минимална заплата и „малката потребителска кошница“: Колко пъти ще можем да си я позволим от днес?

Разминаването на цените

Разминаване в цените има и в различните области. Във Видин например свинският бут, олиото и прясното мляко са най-скъпи в България. От КНСБ отчитат, че малката потребителска кошница е поскъпнала с 3,6% за половин година. Краставиците са рекордьори - с ръст от близо 62%. Според Виолета Иванова, зам.-директор на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ, ако продължи този ръст и през следващите месеци, то инфлацията ще излезе извън пределите на прогнозираната такава.

Защо цените продължават да вървят нагоре?

Снимка: iStock

Синдикалистите наблюдават изменението в цените на 20 основни храни и на бензина в над 600 магазина в цялата страна от юни миналата година. За тези 7 месеца стойността на малката потребителска кошница се увеличава общо с 2 евро или над 3% и половина.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата