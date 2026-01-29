Как да се храним качествено с малко пари: стратегията на Дерйа Хюсеин

Практични съвети от диетолога
Дерйа Хюсеин, клиничен диетолог с експертиза в контрола на теглото, диабета, метаболитните заболявания и здравословното хранене за генералната популация, член на Британската Диетологична Асоциация (BDA) и Practice-based Evidence in Nutrition (PEN), категорично опровергава разбирането, че здравословното хранене излиза по-скъпо. Пред svetatnazdraveto.bg тя разкрива как да се храним здравословно и евтино.
Балансираното хранене при лимитиран бюджет започва с практични стратегии, фокусирани върху достъпни и рентабилни избори.
Пазарувайте сезонни продукти
Сезонните плодове и зеленчуци са не само по-евтини, но и по-пресни и ароматни. Например:
- Лято: тиквички, горски плодове, праскови
- Есен: сладки картофи, ябълки, тикви
Избирането на това, което е в сезон, ви гарантира по-добро съотношение цена-качество.
Купувайте на едро за дългосрочни спестявания
Някои основни храни като пълнозърнести храни, бобови растения, ядки и семена са по-евтини при покупка на едро. Тези продукти имат дълъг срок на годност, особено при правилно съхранение:
- Кафяв ориз, леща, овесени ядки и консервирани стоки са незаменими продукти, които могат да издържат месеци
- Ядките или семената можете да замразите, за да удължите свежестта им
Приоритизирайте цялостните храни пред преработените
Цялостните храни не само са по-хранителни, но могат да бъдат и по-рентабилни в сравнение с преработени или предварително опаковани алтернативи.
Ето едно просто сравнение на разходите за домашна супа от леща спрямо консервирана супа, базирано на средни цени в България:
Бюджет за домашна яхния от леща (6 порции):
- Леща (500 гр пакет): €1.10 за пакет (използва се половин пакет) → €0.55
- Моркови: €0.60 за 1 кг (използват се 3 бр.) → €0.12
- Целина (корен): €0.60 за 1 кг (малка част) → €0.09
- Лук: €0.50 за 1 кг (1 глава) → €0.07
- Чесън: €0.50 за глава (2 скилидки) → €0.05
- Зеленчуков бульон: €1.41 за 12 кубчета (1 кубче) → €0.12
- Зехтин: €10.00 за 500 мл (2 с.л.) → €0.60
- Подправки: (кимион, червен пипер, сол, пипер) → €0.15
ОБЩА СТОЙНОСТ: €1.75 за 6 порции
ЦЕНА НА ПОРЦИЯ: €0.29
За сравнение, една консервирана супа от леща струва между €3.00-€4.00 и предлага около две порции на буркан, което е значително по-скъпо на порция.
Планиране на менюто за здравословно и достъпно хранене
Едно от най-добрите решения за спазване на бюджета е планирането на храненията за спестяване на време и пари, като същевременно гарантира, че приоритизирате здравословни храни. Намалява хранителните отпадъци, предотвратява импулсивни покупки и може да помогне при управлението на кръвната захар.
Планирайте храненията си предварително
Малко планиране има голямо значение. Отделете само 15-20 минути седмично, за да планирате храненията си:
- Започнете с планиране на две-три вечери седмично вместо всяко хранене.
- Фокусирайте се върху рецепти, които използват подобни съставки, за да спестите пари и да намалите отпадъците.
- Оставете място за смяна на съставки, ако нещо е на промоция.
Използвайте приложения за планиране на храненията, които предлагат рецепти въз основа на съставките, които вече имате.
Използвайте седмичен списък за пазаруване
Детайлен списък за пазаруване е от съществено значение, за да останете на правилния път и да избегнете ненужни покупки. Организирайте списъка си по категории (напр. зеленчуци, протеини, основни продукти).
Списък за пазаруване (€50.00)
Животински протеини (€15.90)
- Пилешко филе (1 кг): €8.20 (чист протеин, основа за много ястия).
- Яйца (кора от 12 бр.): €2.50 (най-пълноценният протеин).
- Извара / Скир (500 гр): €2.30 (нискомаслен източник на казеин).
- Кисело мляко 3.6% (2 кофички): €1.50 (пробиотици и протеин)
- Прясно мляко 1 л. €1.40 (калций и протеин)
2. Растителни протеини и фибри (€12.50)
- Червена леща (500 гр): €2.30 (бързо се готви, много фибри).
- Нахут (консерва или сух 500 гр): €1.50 (растителен протеин).
- Бял боб (пакет 500 гр): €1.40 (класически източник на фибри).
- Сурово тиквено семе / Орехи (100 гр): €3.50 (здравословни мазнини и протеин).
- Тофу (200 гр): €2.50 (пълен растителен протеин).
- Консерва с нарязани домати (консерва 400 г.) €1.3
3. Пълнозърнести храни и сложни въглехидрати (€8.30)
- Овесени ядки (пакет 500 гр): €1.00 (фини или едри – фибри за старт на деня).
- Кафяв ориз или Гурс-гус (500 гр): €1.80 (бавни въглехидрати).
- Пълнозърнест хляб с жив квас: €1.50 (по-добро храносмилане).
- Елда или Киноа (500 гр): €4.00 (суперхрани с всички аминокиселини).
4. Зеленчуци и плодове (Витамини и фибри) (€13.30)
- Замразен микс Броколи/Карфиол (400 гр): €2.50 (фибри през зимата).
- Спанак (пресен, пакет): €1.80.
- Моркови, лук, чесън (основни): €2.50 общо.
- Сезонни плодове (Ябълки/Банани): €4.00.
- Сезонни зеленчуци (Зеле/Цвекло): €2.50.
Обща сума: €50.00
Обобщение на нутриентите:
- Протеин: Пилешкото, яйцата и изварата осигуряват животинския спектър, докато лещата, нахутът и тофуто допълват растителния.
- Фибри: Овесените ядки, бобовите култури и зелето са шампиони по съдържание на фибри (около 30-40 гр на ден лесно постижими).
- Пълнозърнести: Кафявият ориз и киноата осигуряват стабилна енергия без резки скокове на инсулина.
Най-достъпни здравословни храни за диетата
Запасяването на кухнята с универсални, богати на хранителни вещества продукти е ключово за здравословно хранене с ограничен бюджет.
Зърнени храни, бобови растения и други основни продукти
Основни продукти като кафяв ориз, леща, киноа и консервиран боб са евтини и много универсални. Те са основата на безброй ястия.
Съвет за килера: Запасете се с основни продукти по време на разпродажби и търсете купони.
Достъпни източници на протеини
Протеините могат да бъдат скъпи, но достъпни варианти като яйца, риба тон в консерва, тофу и кисело мляко са бюджетни и богати на хранителни вещества.
Идея за сервиране: Бъркани яйца със задушени зеленчуци могат да направят балансирана закуска за по-малко от 1€ на порция.
Универсални зеленчуци и плодове за всеки бюджет
Замразените плодове и зеленчуци често са по-евтини от пресните и са еднакво хранителни. Бързо замразените продукти запазват хранителните си вещества и имат много по-дълъг срок на годност.
Съвет за съхранение: Нарежете пресни продукти като банани или ябълки и ги замразете за по-късна употреба в смутита, супи или печива.
Евтини алтернативи, които диетолозите обичат
Здравословното хранене не означава разточителство за скъпи съставки. Ето умни, специфични замени:
- Изберете генерични вместо марки: Продуктите със собствена марка често са идентични по качество
- Сменете прясна риба със консервирана: Консервираната риба предлага същите омега-3 ползи на част от цената
- Заменете бадемовото масло с фъстъчено масло: Фъстъченото масло предлага подобни протеини и здравословни мазнини на по-достъпна цена
- Изберете пилешки бутчета без кожа вместо гърди: Бутчетата често са по-евтини и по-ароматни
- Използвайте обикновени пълнозърнести храни вместо специални продукти: Заменете киноата с кафяв ориз или ечемик
- Изберете цяла зелена салата: Цели глави са по-пресни, издържат по-дълго и струват по-малко от опаковани миксове
- Заменете гръцкото кисело мляко с извара: Изварата предлага сравним протеин, обикновено на по-евтина цена
