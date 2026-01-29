Как да се храним качествено с малко пари: стратегията на Дерйа Хюсеин

Практични съвети от диетолога

Дерйа Хюсеин, клиничен диетолог с експертиза в контрола на теглото, диабета, метаболитните заболявания и здравословното хранене за генералната популация, член на Британската Диетологична Асоциация (BDA) и Practice-based Evidence in Nutrition (PEN), категорично опровергава разбирането, че здравословното хранене излиза по-скъпо. Пред svetatnazdraveto.bg тя разкрива как да се храним здравословно и евтино.

Балансираното хранене при лимитиран бюджет започва с практични стратегии, фокусирани върху достъпни и рентабилни избори.

Пазарувайте сезонни продукти

Сезонните плодове и зеленчуци са не само по-евтини, но и по-пресни и ароматни. Например:

Лято : тиквички, горски плодове, праскови

Есен : сладки картофи, ябълки, тикви

Избирането на това, което е в сезон, ви гарантира по-добро съотношение цена-качество.

Купувайте на едро за дългосрочни спестявания

Някои основни храни като пълнозърнести храни, бобови растения, ядки и семена са по-евтини при покупка на едро. Тези продукти имат дълъг срок на годност, особено при правилно съхранение:

Кафяв ориз, леща, овесени ядки и консервирани стоки са незаменими продукти, които могат да издържат месеци

Ядките или семената можете да замразите, за да удължите свежестта им

Приоритизирайте цялостните храни пред преработените

Цялостните храни не само са по-хранителни, но могат да бъдат и по-рентабилни в сравнение с преработени или предварително опаковани алтернативи.

Ето едно просто сравнение на разходите за домашна супа от леща спрямо консервирана супа, базирано на средни цени в България:

Бюджет за домашна яхния от леща (6 порции):

Леща (500 гр пакет): €1.10 за пакет (използва се половин пакет) → €0.55

Моркови: €0.60 за 1 кг (използват се 3 бр.) → €0.12

Целина (корен): €0.60 за 1 кг (малка част) → €0.09

Лук: €0.50 за 1 кг (1 глава) → €0.07

Чесън: €0.50 за глава (2 скилидки) → €0.05

Зеленчуков бульон: €1.41 за 12 кубчета (1 кубче) → €0.12

Зехтин: €10.00 за 500 мл (2 с.л.) → €0.60

Подправки: (кимион, червен пипер, сол, пипер) → €0.15

ОБЩА СТОЙНОСТ: €1.75 за 6 порции

ЦЕНА НА ПОРЦИЯ: €0.29

За сравнение, една консервирана супа от леща струва между €3.00-€4.00 и предлага около две порции на буркан, което е значително по-скъпо на порция.

Планиране на менюто за здравословно и достъпно хранене

Едно от най-добрите решения за спазване на бюджета е планирането на храненията за спестяване на време и пари, като същевременно гарантира, че приоритизирате здравословни храни. Намалява хранителните отпадъци, предотвратява импулсивни покупки и може да помогне при управлението на кръвната захар.

Планирайте храненията си предварително

Малко планиране има голямо значение. Отделете само 15-20 минути седмично, за да планирате храненията си:

Започнете с планиране на две-три вечери седмично вместо всяко хранене.

Фокусирайте се върху рецепти, които използват подобни съставки, за да спестите пари и да намалите отпадъците.

Оставете място за смяна на съставки, ако нещо е на промоция.

Използвайте приложения за планиране на храненията, които предлагат рецепти въз основа на съставките, които вече имате.

Използвайте седмичен списък за пазаруване

Детайлен списък за пазаруване е от съществено значение, за да останете на правилния път и да избегнете ненужни покупки. Организирайте списъка си по категории (напр. зеленчуци, протеини, основни продукти).

Списък за пазаруване (€50.00)

Животински протеини (€15.90)

Пилешко филе (1 кг): €8.20 (чист протеин, основа за много ястия).

Яйца (кора от 12 бр.): €2.50 (най-пълноценният протеин).

Извара / Скир (500 гр): €2.30 (нискомаслен източник на казеин).

Кисело мляко 3.6% (2 кофички): €1.50 (пробиотици и протеин)

Прясно мляко 1 л. €1.40 (калций и протеин)

2. Растителни протеини и фибри (€12.50)

Червена леща (500 гр): €2.30 (бързо се готви, много фибри).

Нахут (консерва или сух 500 гр): €1.50 (растителен протеин).

Бял боб (пакет 500 гр): €1.40 (класически източник на фибри).

Сурово тиквено семе / Орехи (100 гр): €3.50 (здравословни мазнини и протеин).

Тофу (200 гр): €2.50 (пълен растителен протеин).

Консерва с нарязани домати (консерва 400 г.) €1.3

3. Пълнозърнести храни и сложни въглехидрати (€8.30)

Овесени ядки (пакет 500 гр): €1.00 (фини или едри – фибри за старт на деня).

Кафяв ориз или Гурс-гус (500 гр): €1.80 (бавни въглехидрати).

Пълнозърнест хляб с жив квас: €1.50 (по-добро храносмилане).

Елда или Киноа (500 гр): €4.00 (суперхрани с всички аминокиселини).

4. Зеленчуци и плодове (Витамини и фибри) (€13.30)

Замразен микс Броколи/Карфиол (400 гр): €2.50 (фибри през зимата).

Спанак (пресен, пакет): €1.80.

Моркови, лук, чесън (основни): €2.50 общо.

Сезонни плодове (Ябълки/Банани): €4.00.

Сезонни зеленчуци (Зеле/Цвекло): €2.50.

Обща сума: €50.00

Обобщение на нутриентите:

Протеин: Пилешкото, яйцата и изварата осигуряват животинския спектър, докато лещата, нахутът и тофуто допълват растителния.

Фибри: Овесените ядки, бобовите култури и зелето са шампиони по съдържание на фибри (около 30-40 гр на ден лесно постижими).

Пълнозърнести: Кафявият ориз и киноата осигуряват стабилна енергия без резки скокове на инсулина.

Най-достъпни здравословни храни за диетата

Запасяването на кухнята с универсални, богати на хранителни вещества продукти е ключово за здравословно хранене с ограничен бюджет.

Зърнени храни, бобови растения и други основни продукти

Основни продукти като кафяв ориз, леща, киноа и консервиран боб са евтини и много универсални. Те са основата на безброй ястия.

Съвет за килера: Запасете се с основни продукти по време на разпродажби и търсете купони.

Достъпни източници на протеини

Протеините могат да бъдат скъпи, но достъпни варианти като яйца, риба тон в консерва, тофу и кисело мляко са бюджетни и богати на хранителни вещества.

Идея за сервиране: Бъркани яйца със задушени зеленчуци могат да направят балансирана закуска за по-малко от 1€ на порция.

Универсални зеленчуци и плодове за всеки бюджет

Замразените плодове и зеленчуци често са по-евтини от пресните и са еднакво хранителни. Бързо замразените продукти запазват хранителните си вещества и имат много по-дълъг срок на годност.

Съвет за съхранение: Нарежете пресни продукти като банани или ябълки и ги замразете за по-късна употреба в смутита, супи или печива.

Евтини алтернативи, които диетолозите обичат

Здравословното хранене не означава разточителство за скъпи съставки. Ето умни, специфични замени:

Изберете генерични вместо марки : Продуктите със собствена марка често са идентични по качество

Сменете прясна риба със консервирана : Консервираната риба предлага същите омега-3 ползи на част от цената

Заменете бадемовото масло с фъстъчено масло : Фъстъченото масло предлага подобни протеини и здравословни мазнини на по-достъпна цена

Изберете пилешки бутчета без кожа вместо гърди : Бутчетата често са по-евтини и по-ароматни

Използвайте обикновени пълнозърнести храни вместо специални продукти : Заменете киноата с кафяв ориз или ечемик

Изберете цяла зелена салата : Цели глави са по-пресни, издържат по-дълго и струват по-малко от опаковани миксове

Заменете гръцкото кисело мляко с извара : Изварата предлага сравним протеин, обикновено на по-евтина цена



