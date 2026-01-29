BGN → EUR
Последвайте ни
БГ Бизнес Как да се храним качествено с малко пари: стратегията на Дерйа Хюсеин

Как да се храним качествено с малко пари: стратегията на Дерйа Хюсеин

bTV Бизнес екип

Практични съвети от диетолога

Дерйа Хюсеин, клиничен диетолог с експертиза в контрола на теглото, диабета, метаболитните заболявания и здравословното хранене за генералната популация, член на Британската Диетологична Асоциация (BDA) и Practice-based Evidence in Nutrition (PEN), категорично опровергава разбирането, че здравословното хранене излиза по-скъпо. Пред svetatnazdraveto.bg тя разкрива как да се храним здравословно и евтино. 

Балансираното хранене при лимитиран бюджет започва с практични стратегии, фокусирани върху достъпни и рентабилни избори. 

Пазарувайте сезонни продукти

Сезонните плодове и зеленчуци са не само по-евтини, но и по-пресни и ароматни. Например:

  • Лято: тиквички, горски плодове, праскови
  • Есен: сладки картофи, ябълки, тикви

Избирането на това, което е в сезон, ви гарантира по-добро съотношение цена-качество.

Купувайте на едро за дългосрочни спестявания

Някои основни храни като пълнозърнести храни, бобови растения, ядки и семена са по-евтини при покупка на едро. Тези продукти имат дълъг срок на годност, особено при правилно съхранение:

  • Кафяв ориз, леща, овесени ядки и консервирани стоки са незаменими продукти, които могат да издържат месеци
  • Ядките или семената можете да замразите, за да удължите свежестта им
Приоритизирайте цялостните храни пред преработените

Цялостните храни не само са по-хранителни, но могат да бъдат и по-рентабилни в сравнение с преработени или предварително опаковани алтернативи.

Ето едно просто сравнение на разходите за домашна супа от леща спрямо консервирана супа, базирано на средни цени в България:

Бюджет за домашна яхния от леща (6 порции):

  • Леща (500 гр пакет): €1.10 за пакет (използва се половин пакет) → €0.55
  • Моркови: €0.60 за 1 кг (използват се 3 бр.) → €0.12
  • Целина (корен): €0.60 за 1 кг (малка част) → €0.09
  • Лук: €0.50 за 1 кг (1 глава) → €0.07
  • Чесън: €0.50 за глава (2 скилидки) → €0.05
  • Зеленчуков бульон: €1.41 за 12 кубчета (1 кубче) → €0.12
  • Зехтин: €10.00 за 500 мл (2 с.л.) → €0.60
  • Подправки: (кимион, червен пипер, сол, пипер) → €0.15

ОБЩА СТОЙНОСТ: €1.75 за 6 порции
ЦЕНА НА ПОРЦИЯ: €0.29

За сравнение, една консервирана супа от леща струва между €3.00-€4.00 и предлага около две порции на буркан, което е значително по-скъпо на порция.

Планиране на менюто за здравословно и достъпно хранене

Едно от най-добрите решения за спазване на бюджета е планирането на храненията за спестяване на време и пари, като същевременно гарантира, че приоритизирате здравословни храни. Намалява хранителните отпадъци, предотвратява импулсивни покупки и може да помогне при управлението на кръвната захар.

Планирайте храненията си предварително

Малко планиране има голямо значение. Отделете само 15-20 минути седмично, за да планирате храненията си:

  • Започнете с планиране на две-три вечери седмично вместо всяко хранене.
  • Фокусирайте се върху рецепти, които използват подобни съставки, за да спестите пари и да намалите отпадъците.
  • Оставете място за смяна на съставки, ако нещо е на промоция.

Използвайте приложения за планиране на храненията, които предлагат рецепти въз основа на съставките, които вече имате.

Използвайте седмичен списък за пазаруване

Детайлен списък за пазаруване е от съществено значение, за да останете на правилния път и да избегнете ненужни покупки. Организирайте списъка си по категории (напр. зеленчуци, протеини, основни продукти).

Списък за пазаруване (€50.00)

Животински протеини (€15.90)

  • Пилешко филе (1 кг): €8.20 (чист протеин, основа за много ястия).
  • Яйца (кора от 12 бр.): €2.50 (най-пълноценният протеин).
  • Извара / Скир (500 гр): €2.30 (нискомаслен източник на казеин).
  • Кисело мляко 3.6% (2 кофички): €1.50 (пробиотици и протеин)
  • Прясно мляко 1 л. €1.40 (калций и протеин)

2. Растителни протеини и фибри (€12.50)

  • Червена леща (500 гр): €2.30 (бързо се готви, много фибри).
  • Нахут (консерва или сух 500 гр): €1.50 (растителен протеин).
  • Бял боб (пакет 500 гр): €1.40 (класически източник на фибри).
  • Сурово тиквено семе / Орехи (100 гр): €3.50 (здравословни мазнини и протеин).
  • Тофу (200 гр): €2.50 (пълен растителен протеин).
  • Консерва с нарязани домати (консерва 400 г.) €1.3
3. Пълнозърнести храни и сложни въглехидрати (€8.30)

  • Овесени ядки (пакет 500 гр): €1.00 (фини или едри – фибри за старт на деня).
  • Кафяв ориз или Гурс-гус (500 гр): €1.80 (бавни въглехидрати).
  • Пълнозърнест хляб с жив квас: €1.50 (по-добро храносмилане).
  • Елда или Киноа (500 гр): €4.00 (суперхрани с всички аминокиселини).

4. Зеленчуци и плодове (Витамини и фибри) (€13.30)

  • Замразен микс Броколи/Карфиол (400 гр): €2.50 (фибри през зимата).
  • Спанак (пресен, пакет): €1.80.
  • Моркови, лук, чесън (основни): €2.50 общо.
  • Сезонни плодове (Ябълки/Банани): €4.00.
  • Сезонни зеленчуци (Зеле/Цвекло): €2.50.

Обща сума: €50.00

Обобщение на нутриентите:

  • Протеин: Пилешкото, яйцата и изварата осигуряват животинския спектър, докато лещата, нахутът и тофуто допълват растителния.
  • Фибри: Овесените ядки, бобовите култури и зелето са шампиони по съдържание на фибри (около 30-40 гр на ден лесно постижими).
  • Пълнозърнести: Кафявият ориз и киноата осигуряват стабилна енергия без резки скокове на инсулина.

 

Най-достъпни здравословни храни за диетата

 

Запасяването на кухнята с универсални, богати на хранителни вещества продукти е ключово за здравословно хранене с ограничен бюджет. 

Зърнени храни, бобови растения и други основни продукти 

Основни продукти като кафяв ориз, леща, киноа и консервиран боб са евтини и много универсални. Те са основата на безброй ястия. 

Съвет за килера: Запасете се с основни продукти по време на разпродажби и търсете купони. 

Достъпни източници на протеини 

Протеините могат да бъдат скъпи, но достъпни варианти като яйца, риба тон в консерва, тофу и кисело мляко са бюджетни и богати на хранителни вещества. 

Идея за сервиране: Бъркани яйца със задушени зеленчуци могат да направят балансирана закуска за по-малко от 1€ на порция. 

Универсални зеленчуци и плодове за всеки бюджет 

Замразените плодове и зеленчуци често са по-евтини от пресните и са еднакво хранителни. Бързо замразените продукти запазват хранителните си вещества и имат много по-дълъг срок на годност. 

Съвет за съхранение: Нарежете пресни продукти като банани или ябълки и ги замразете за по-късна употреба в смутита, супи или печива. 

Евтини алтернативи, които диетолозите обичат 

Здравословното хранене не означава разточителство за скъпи съставки. Ето умни, специфични замени: 

  • Изберете генерични вместо марки: Продуктите със собствена марка често са идентични по качество
  • Сменете прясна риба със консервирана: Консервираната риба предлага същите омега-3 ползи на част от цената
  • Заменете бадемовото масло с фъстъчено масло: Фъстъченото масло предлага подобни протеини и здравословни мазнини на по-достъпна цена
  • Изберете пилешки бутчета без кожа вместо гърди: Бутчетата често са по-евтини и по-ароматни
  • Използвайте обикновени пълнозърнести храни вместо специални продукти: Заменете киноата с кафяв ориз или ечемик
  • Изберете цяла зелена салата: Цели глави са по-пресни, издържат по-дълго и струват по-малко от опаковани миксове
  • Заменете гръцкото кисело мляко с извара: Изварата предлага сравним протеин, обикновено на по-евтина цена

 


