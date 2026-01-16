Този хранителен продукт е по-скъп в София, отколкото в Лондон и Берлин

Местната покупателна способност в София е много по-ниска

Въпреки, че животът в София е по-достъпен в сравнение с големите европейски столици като Лондон и Берлин, има някои хранителни продукти, чиято цена е доста по-висока. Един от тях е млякото.

Според актуалната информация, взета от сайта на Numbeo, цената на 1 литър обикновено мляко в София е средно 1,64 евро. За сравнение, в Лондон същото количество струва 1,60 евро, което е с 2,8% по-евтино от столицата на България. В Берлин литър мляко се продава средно за 1,13 евро – с цели 31,2% по-ниска цена спрямо София.

Яйцата в Берлин също са 4,1% по-евтини от тези в София, а пък в Лондон ябълките са с 10,8% по-евтини.

Снимка: Canva

Покупателна способност

Ако трябва да сравним живота в София с този в Берлин и Лондон можем да кажем, че този в София е много по-евтин. Разходите за живот в Берлин са с 53,4% по-високи от тези в София (без наема).От друга страна разходите за живот в Лондон са с 94,5% по-високи от тези в София (без наема). Важно е да отбележим, че местната покупателна способност както в Берлин, така и в Лондон е много по-висока от тази в София. В Берлин е 31,3% по-висока , а в Лондон е 24,1% по-висока.

