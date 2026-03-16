1 USD
1.1476 BGN
Петрол
104.24 $/барел
Bitcoin
$74,008.7
Дума на деня: Пазарна ликвидност

Дума на деня: Пазарна ликвидност

Какво означава "пазарна ликвидност"?

Пазарната ликвидност е способността на актив или ценна книга бързо да бъде продаден или закупен на пазара, без значителни промени в неговата цена. Колкото по-висока е ликвидността, толкова по-лесно и бързо инвеститорите могат да извършват сделки с минимални загуби или колебания в стойността.

Тя се измерва чрез обем на търговията и разликата между цената на купува и цената на продава. Високо ликвидните активи, като например акции на големи компании или държавни облигации, се продават лесно и с малки колебания на цената. Обратно, нисколиквидните активи могат да изискват повече време за продажба и да доведат до загуби при бързо разпродаване.

Пазарната ликвидност е важна за инвеститорите и финансовите институции, тъй като влияе върху възможността за бързо осребряване на активите и управлението на риска. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

