Последвайте ни
Свят Потребители използват AI, за да инсценират „сурова“ храна и искат възстановяване на суми

Потребители използват AI, за да инсценират „сурова“ храна и искат възстановяване на суми

bTV Бизнес екип

45% от потребителите в САЩ признават, че са злоупотребявали с политиките на търговците на дребно

Нова форма на измами с възстановяване на суми набира скорост в платформите за доставка на храна, като този път ключова роля играе изкуственият интелект. Потребители заснемат поръчаните си ястия, след което използват AI инструменти и Photoshop, за да изглеждат недопечени, сурови или развалени, преди да изпратят манипулираните изображения до заведенията с искане за възстановяване на сумата. 

Снимка: Getty Images/iStock

Дори хора без опит в графичния дизайн вече могат да създават убедителни сурови“ версии на храната си. Това води до нарастващ брой съмнителни заявки за компенсации, които платформите за доставка трудно могат да проверят само въз основа на снимков материал, пише Dailydot. 

Онлайн публикации показват колко разпространена е станала тази практика. В един вирусен случай клиент е споделил, че е направил снимка на напълно сготвен хамбургер, след което го е редактирал дигитално, за да изглежда суров отвътре. По думите му, именно тази снимка е била изпратена до отдела за обслужване на клиенти и е довела до пълно възстановяване на сумата.

Този европейски град е дом на най-добрия бургер в света

Експерти предупреждават, че проблемът далеч не се ограничава само до доставката на храна. Проучване на компанията за предотвратяване на измами Forter показва, че 52% от потребителите във Великобритания и 45% от потребителите в САЩ признават, че са злоупотребявали с политиките на търговците на дребно през последните 12 месеца. В същия доклад се посочва, че макар 58% от клиентите да изпитват чувство на вина, когато се възползват от подобни политики, това не променя факта, че става дума за умишлено недобронамерено поведение.

Докладът на Forter разкрива още, че 68% от потребителите смятат, че търговците на дребно улесняват злоупотребите с политики за връщане и възстановяване на суми, докато 16% са спрели да пазаруват от марки, въвели по-строги правила. 



