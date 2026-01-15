Тази европейска страна ще намали ДДС за основните хранителни продукти

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Австрийското правителство обяви днес, след закрито заседание на управляващата трипартийна коалиция, че ще намали данъка върху добавената стойност (ДДС) за основни хранителни продукти и някои други храни, цитира БТА.
Канцлерът Кристиан Щокер уточни, че ДДС ще бъде намален наполовина – до малко под 5 процента, считано от юли. Все още се изготвя точният списък с продуктите, които ще попаднат под намалената ставка. Борбата с инфлацията остава една от ключовите цели на австрийското правителство за 2026 г.
Финансирането на намалената ставка ще се осъществява чрез таксите за доставки от определени държави, като особен акцент е поставен върху вноса от Китай. Външният министър и лидер на либералната партия „НЕОС – Нова Австрия“ (НЕОС) Беате Майнъл-Райзингер отбеляза, че конкуренцията в сектора на търговията с храни има значителен потенциал за подобрение и за това ще бъдат укрепени правомощията на Федералната служба за конкуренцията.
Освен това намалението на таксата за електроенергия ще облекчи инфлационния натиск върху домакинствата, като се очаква това да доведе до годишни икономии от до 200 евро (около 230 долара) на семейство, добави канцлерът Щокер.
Инфлацията в Австрия остава висока – два пъти над средното за ЕС. Според официални данни, годишната инфлация достигна 3,8 на сто през декември 2025 г. В същото време новата индустриална стратегия на страната цели да укрепи позицията на местната промишленост, като предвижда фиксирана цена на електроенергията за промишлени предприятия от 5 цента за киловатчас, в сила от 2027 г., което ще донесе значително облекчение за индустрията.
Коалиционното правителство, формирано от Австрийската народна партия (АНП), Австрийската социалдемократическа партия (АСДП) и „НЕОС – Нова Австрия“, съществува от март миналата година и според социологическите проучвания се ползва с относително ниско обществено одобрение, допълва ДПА.
