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БГ Бизнес Овощарите и градинарите у нас получиха над 2,6 млн. евро за зимни пръскания

Овощарите и градинарите у нас получиха над 2,6 млн. евро за зимни пръскания

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Подпомагане получиха 2916 стопани

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати над 2,6 млн. евро по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период и контрол на черна златка (Capnodis tenebrionis)“, прилагана през 2026 г.

Подпомагане получиха 2916 стопани, които отглеждат трайни овощни насаждения, маслодайна роза, ягоди и малини, от общо 3013 подадени заявления. Останалите кандидати ще получат средствата си след приключване на всички административни проверки, съобщават от ДФЗ, предава БТА.  Заявленията по схемата се приемаха до 22 май 2026 г. в областните дирекции на ДФЗ, а изплащането на финансовата помощ се извършва до 19 юни.

Снимка: agri.bg

Бюджетът на държавната помощ за 2026 г. е 7,8 млн. евро. Целта ѝ е да се ограничат загубите на земеделските стопани от вредители по трайните насаждения, включително семкови овощни видове (ябълки и круши), костилкови (праскови, кайсии, череши, вишни и сливи), ягодоплодни (ягоди и малини) и маслодайна роза.

От ДФЗ уточняват, че помощта се предоставя на два етапа – пролетен и есенен. Сега изплатените средства са за първия, пролетен етап и покриват част от разходите за растително-защитни продукти, използвани през зимния период след студовете до набъбване на плодните пъпки.

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На този етап стопаните получават до 194 евро/хектар (380 лв./ха) с ДДС за закупени продукти за борба с вредителите, а през есента ще се приложи вторият етап на подпомагането. Той обхваща мерки за контрол на вредители по трайните насаждения през есента, както и контрол на черна златка (Capnodis tenebrionis), като за него ще се подават нови заявления и ще се признават разходи с фактури и платежни документи от текущата година.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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