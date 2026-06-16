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БГ Бизнес Земеделците искат спешни мерки заради поскъпването на торовете

Земеделците искат спешни мерки заради поскъпването на торовете

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Фермери зоват за временно спиране на въглеродната такса

През последните години наблюдаваме рязък скок в цените на изкуствените торове. Причината е поскъпването на природния газ, блокирането на основни търговски пътища и таксите върху въглеродните емисии. Това създава трудности за българските фермери и води до повишаване на цените и на земеделските продукти.

В интервю за БНР Георги Стоянов, председател на Българския фермерски съюз /БФС/, споделя, че цените на торовете на годишна база са се повишили с над 100% след затварянето на Ормузкия проток.

Допълнително, европейският Регламент за механизма за корекция на въглеродните емисии на границите /CBAM/ налага данък върху изкуствените торове. 

Какви са предпоставките за спад на цените на бензина и дизела?

Самият механизъм за подпомагане на фермерите съществува, като това е предпазна мярка, която позволява временно спиране на въглеродната такса за торовете при кризисни ситуации.

Стоянов предупреждава, че ако CBAM започне да се прилага без предвидения предпазен механизъм, стойността на торовете може да нарасне с още около 20%. Това може да накара фермерите да намалят количествата използвани торове, което ще се отрази на продукцията и нейната цена. 

„Подобно административно утежняване ще направи себестойността на българската продукция неконкурентоспособна. Цените на зърнените култури са борсови и производителите нямат възможност да прехвърлят по-високите си разходи върху пазара“, посочва председателят на БФС.

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По думи на Стоянов е необходим дългосрочен устойчив модел за подпомагане на фермерите в кризисни ситуации.

„Това показва, че е време не само за реагиране на кризи, а да търсим варианти да изграждаме устойчив модел за управление на риска в земеделието. Говорим за инструменти, които да дават сигурност на самите земеделци.“

На 10 юли ще се проведе заседание на ECOFIN /Съвета по икономически и финансови въпроси в ЕС/, на което финансовите министри на държавите членки ще обсъдят финалните параметри на механизма за подпомагане на фермерите.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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