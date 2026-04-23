1 USD
1.1733 BGN
Български фонд инвестира 7 млн. евро в хърватска компания за възобновяеми материали

Български фонд инвестира 7 млн. евро в хърватска компания за възобновяеми материали

bTV Бизнес екип

За какво ще се използват парите?

Българската компания за частни капиталови инвестиции BlackPeak Capital инвестира 7 млн. евро във Fasal Bio, хърватска компания, разработваща  и произвеждаща продукти от възобновяеми, дървесни композитни материали. Това е първата директна инвестиция на фонда за дялови инвестиции BlackPeak Capital в  Хърватия, съобщават от фонда.   

За какво ще се използват средствата?

Средствата ще бъдат насочени към разширяване на производствения  капацитет и изграждане на екипи с фокус върху продажби и R&D дейност, като BlackPeak Capital ще работи активно с екипа на Fasal за ускоряване на международния растеж на платформата Naturion™.

Повече за хърватската компания

Fasal Bio разработва решения под платформата Naturion™, съчетавайки дървесина и възобновяеми суровини с производство в индустриален мащаб, за да създава ежедневни продукти от по-устойчиви материали. Компанията изгражда собствени марки и работи с партньори за излизане на пазара в различни продуктови категории. Мисията ѝ е да ускори прехода към продукти от възобновяеми ресурси, да намали зависимостта от изкопаеми материали и да допринесе за намаляване на въглеродните емисиите в индустриален мащаб.

Компанията е основана от Крешимир Хаглян, инженер по пластмаси, започнал кариерата си в австрийската химическа и пластмасова индустрия.

Продуктите на Fasal включват играчки за животни, детски играчки и игри, домакински стоки и висококачествени закачалки за дрехи.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

