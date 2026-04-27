Курсът на еврото и долара за 27 април 2026 г.

Курсът на еврото поскъпва леко спрямо повечето по-важни валути в междубанковата търговия тази сутрин във Франкфурт на Майн, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Спрямо долара обаче единната валута се търгува без промяна спрямо нивото си при затварянето на пазара в петък, на ниво от 1,1720.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1694 долара, съобщава БТА.

Спрямо британската лира еврото поскъпва с 0,06 на сто до 0,8665 евро за лира, а спрямо франка – с 0,08 на сто до 0,9207.