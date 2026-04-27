1 USD
1.1712 BGN
Петрол
106.52 $/барел
Bitcoin
$78,868.9
Курсът на еврото и долара за 27 април 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Курсът на еврото поскъпва леко спрямо повечето по-важни валути в междубанковата търговия тази сутрин във Франкфурт на Майн, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Спрямо долара обаче единната валута се търгува без промяна спрямо нивото си при затварянето на пазара в петък, на ниво от 1,1720.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1694 долара, съобщава БТА.

Спрямо британската лира еврото поскъпва с 0,06 на сто до 0,8665 евро за лира, а спрямо франка – с 0,08 на сто до 0,9207.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Ако обичате да пътувате, тези грешки могат да ви струват скъпо
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Защо българските онлайн търговци губят клиенти в последната секунда?
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Ипотека без риск: Колко кредит можем да си позволим наистина?
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата