1 USD
1.1531 BGN
Петрол
101.11 $/барел
Bitcoin
$74,177.2
БГ Бизнес Банките ще докладват на НАП всяка седмица на кого откриват сметка

Банките ще докладват на НАП всяка седмица на кого откриват сметка

bTV Бизнес екип

Досега тази информация банките са получавали чрез НОИ

Всяка седмица търговските банки и доставчиците на платежни услуги ще трябва да информират Националната агенция за приходите на кого откриват банкови и платежни сметки, както и на кого предоставят физически или виртуални ПОС-терминали за разплащане.

От своя страна приходната агенция ще осигури постоянен достъп на банките до данни за доходите и осигуровките на техните клиенти.

Тези промени в Закона за Националната агенция за приходите гласуваха изненадващо вчера депутатите от бюджетната комисия. Текстовете се появиха в преходните и заключителни разпоредби при второто четене на новия удължителен закон за бюджета, който ще влезе в сила от 1 април.

Вносител на въпросните банкови промени бе депутатът от ДПС-Ново начало Йордан Цонев, предаде "Сега". Той обясни, че бил помолен от Асоциацията на банките в България да внесе спешно законовите текстове, за да може да се улесни кредитирането. Подобен аргумент е доста учудващ, като се има предвид бумът в банковото кредитиране у нас, особено на домакинствата, и двуцифреното увеличение на обема на отпуснатите заеми в последните години.

"За банките е много важно да имат достъп до трудовия статут на получателите на кредити и по-точно до създадените през миналата година регистър на заетостта и електронния трудов запис. По този начин ще се прави по-лесно оценка на кредитоспособността им", обясни пред депутатите от комисията представител на АББ. 

От обясненията стана ясно, че досега тази информация банките са получавали чрез НОИ, но първоизточникът е НАП. Служебният министър на финансите Георги Клисурски обясни, че промените са консултирани с НАП.

В мотивите се посочва, че засиленият електронен обмен на информация между НАП и банките ще намали административната тежест. За да няма злоупотреби с лични данни, ще се създаде специален ред за автоматизиран обмен на информацията в поднормативен акт.

Все пак НАП ще може да разкрива информация за банкови и платежни сметки на гражданите при наличие на изрично законово основание на други държавни органи. Това ще се наложи при определяне на статута на домакинствата в енергийна бедност или при идентифициране на уязвим клиент на снабдяване с електрическа енергия по Закона за енергетиката.

В мотивите за предоставянето на информация и за терминални устройства ПОС (POS Terminal) от страна на банките се посочва, че това ще позволи на НАП да осъществява по-качествен контрол на изискванията за отчитане на продажбите в търговските обекти и за установяване на случаи на укриване на приходи от продажби, например чрез ПОС терминали, свързани чрез платежни сметки на трети лица, различни от собственика на търговския обект.

Достъпът до тази информация е важна и за налагането на обезпечителни мерки и провеждане на изпълнителни действия от публичните изпълнители на НАП при събиране на просрочени вземания, се казва в мотивите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

