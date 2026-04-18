Българско Амалфи? Туристите са впечатлени от ниските цени

Бира струва 2, хранене 10 евро

Живописни улички, стари каменни къщи и гледки към искрящо синьото море – сцена, която лесно би могла да се отдаде на италианското крайбрежие. Созопол, един от най-старите крайбрежни градове в България, обаче е скрито бижу, което предлага блясък на Ривиерата без високите цени и тълпите, пише Daily Mail.

Туризъм в България

Снимка: Ладислав Цветков

България се превърна във все по-популярна туристическа дестинация през последните години. През 2025 г. тя е посетена от над 13,6 милиона чуждестранни гости, което е с 2,7% повече от 2024 г. Причината е проста: страната предлага красиви плажове, живописна природа и богата история, всичко това на цени, които са значително по-ниски, отколкото в по-известните европейски дестинации.

„Лувърът на Балканите“ се намира до Созопол

Почивка без високи разходи

Едно от най-големите предимства на България са достъпните ѝ цени. Храната, настаняването и напитките са все още по-достъпни, отколкото в страни като Гърция, Испания или Италия .

„Въпреки че България се присъедини към еврозоната, цените на храна, настаняване и напитки все още са значително по-ниски в сравнение с други популярни дестинации като Гърция, Испания и Италия“, обяснява Лора Еванс-Фиск , ръководител „Дигитални технологии“ в Eurochange.

По този начин можете да се насладите на спокойна почивка , без да се чувствате сякаш трябва да следите разходите за всяко хранене или излизане. „Например, една бира може да се купи за по-малко от две евро, докато едно хранене струва около 10 евро.“

Въпреки това, качеството на преживяването не страда. Гледките, плажовете и кухнята са сравними с най-популярните средиземноморски дестинации.

Созопол – по-тиха алтернатива на известните курорти

Ако търсите комбинация от красота и спокойствие, Еванс-Финк казва, че Созопол е чудесен избор. Старият град е очарователен със своите дървени къщи, тесни калдъръмени улички и гледки към морето. Атмосферата напомня на места като Позитано или Чинкуе Тере, но без туристическите тълпи.

Градът предлага и много възможности за релакс, от хранене в ресторанти на скали до наблюдение на залези, съпроводени от шума на морето. Именно това спокойствие отличава Созопол, казва той.

Созопол е обявен за една от най-евтините дестинации за семейна почивка

Още по-скрити кътчета по Черно море

Снимка: pexels.com

Но Созопол не е единствената дестинация, която впечатлява. В южната част на страната се намира Синеморец, по-малко известно място с изключителна природна красота. Там река Велека се влива в морето, създавайки уникален пейзаж, а посетителите могат да избират между плуване в прясна или солена вода. Околностите, със своята зеленина, дюни и тихи плажове, често напомнят на гръцки острови като Закинтос и Кефалония.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

