„Лувърът на Балканите“ се намира до Созопол

Емблематичният остров вече има нов собственик

Уникалният български черноморски остров „Св. св. Кирик и Юлита“ край Созопол, има нов стопанин. Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот - публична държавна собственост, представляващ част от остров „Св. св. Кирик и Юлита“ в Созопол, на Министерство на културата.

С решението се създават условия за цялостно и устойчиво развитие на територията като обект с изключително висока културно-историческа стойност и стратегическо значение за опазването и популяризирането на културното наследство на Република България. Осигурява се възможност за последователно реализиране на държавната политика по опазване, социализация и популяризиране на културното наследство, както и за развитието на острова като музеен, културен и научноизследователски център от международно значение, пише "Марица".

Решението е съобразено с действащите режими за опазване на територията и не води до допълнителни разходи за държавния бюджет и е насочено към гарантиране на устойчиво управление на държавната собственост в обществен интерес. Описван, като „Лувъра на Балканите" този уникален остров е мост към древността ни. Той е свързан със сушата чрез вълнолом през 1927 г.. Носи името на раннохристиянските мъченици Св. Кирик и майка му Св. Юлита.

В миналото там е имало рибарско селище и манастир. В продължение на десетилетия, от 20-те години на XX век до началото на XXI век, островът е бил затворена военна зона, на която са построени военни сгради. Според археолозите има изключителна историческа стойност, с открити находки, датиращи от античността – те са свързани с древния Аполония Понтика.

Днес островът е обект на спорове и планове за ревитализация, с цел да се превърне в обект на културно-историческия туризъм – често го описват, като „Лувъра на Балканите“.