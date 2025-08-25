Созопол е обявен за една от най-евтините дестинации за семейна почивка

Колко струва вечеря за трима в курорта?

Созопол се е превърнал в новата парти столица на Черноморието, измействайки Слънчев бряг. Въпреки това британското издание The Sun поставя града в класацията за най-евтините дестинации за семейна почивка. Много българи не могат да се съгласят с това, но за почиващите британци цените са ниски.

Според медията цените на пакетните „ол инклузив“ почивки от Обединеното кралство значително са се повишили в традиционно предпочитаните дестинации като Испания, Кипър и Гърция.

На този фон Созопол се откроява като отличен избор за британци с ограничен бюджет, които търсят почивка на море без големи разходи

Сред посочените примери е плажен бар, който предлага сенчеста тераса директно върху пясъка, бира за 2,50 паунда и порция пиле с пържени картофи за 6 паунда.

Изданието отбелязва, че офертите за пакетна почивка в Созопол могат да започват от 399 паунда на човек за 7 нощувки със закуска в тризвезден хотел – далеч по-изгодно в сравнение с други популярни европейски дестинации.

Евтино ли е в Созопол?

Снимка: bTV Бизнес екип

Наша проверка в началото на август показва, че на плажните заведения в Созопол бялото фрапе струва 8 лв., бирата е 7 лв., а ако искаме да консумираме алкохолен коктейл, трябва да си приготвим средно около 15 лв. Цацата и картофите могат да бъдат намерини за цена от 10 лв.

Цената за една вечеря варира в зависимост от ресторанта, в който сте избрали да седнете. В този случай тиквичките по гръцки са 14,50 лв., гръцка рязадка 14,80 лв., пиле капрезе 21,80 лв., паста карбонара 16,60 лв. Така, заедно с напитките, сметката става 101,60 лв. за трима.

Ако искате да разпуснете след хапван, може да посетите някои от плажните барове, където цените на алкохолните коктейли започва от 15 лв.

И на двете места, това, което ни прави впечатление е, че на бележките цените не са написани в евро. Снимките са направени в седмицата между 11 и 15 август. Припомняме, че от 8 октомври тъърговците са задължени да поставят етикети и касови бележки и в двете валути. Въпреки това депутатите решиха, че бизнесът ще получи два месеца гратисен период, в който те няма да бъдат глобявани.

