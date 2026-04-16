Българска компания „наема“ 1000 AI служители след стратегическа сделка

Ражда се новият AI гигант в региона

Българската компания Codery обяви придобиването на Elfshock, специалист в роботизирана автоматизация на процеси (RPA) и решения, базирани на изкуствен интелект, за сектора на финансовите услуги. От този момент Elfshock ще оперира под новата маркаCodery Automations, което е стъпка в разширяването на Codery в Югоизточна Европа, пише The Recursive.

Изграждане на лидер в автоматизацията, задвижвана от AI

В центъра на новосформираното подразделение Codery Automations е собствената платформа на Elfshock, предназначена да идентифицира неефективността в организациите и да внедрява „цифрови служители“, задвижвани от изкуствен интелект.

Тези софтуерни агенти автоматизират повтарящи се и интензивни по отношение на данни задачи, позволявайки на финансовите институции да подобрят оперативната си скорост и производителност. Ключова характеристика на платформата са нейните агенти AI Trainer, които анализират работните процеси на служителите в продължение на 30 дни, за да открият повтарящи се задачи и да ги автоматизират – всичко това, като същевременно се запазва пълна анонимност и вградени защити за поверителност.

Към днешна дата платформата е разположила над 400 дигитални служители във финансови институции, поддържащи процеси като съответствие, обработка на искове, отпускане на заеми, адаптация на клиенти и отчетност.

Според данни на компанията, клиентите са постигнали средна възвръщаемост от 5 евро за всяко инвестирано 1 евро в автоматизация, наред с повишаване на ефективността над 300%. Пример за това е банка TBI, където инициативите за автоматизация са довели до петкратна възвръщаемост на инвестициите и са въвели над 300 дигитални агенти в подкрепа на операциите.

Стратегическо разширяване чрез придобивания

Сделката с Elfshock е резултат от придобиването на Devision от Codery през 2025 г., отразявайки по-широка стратегия за консолидиране на специализирани технологични фирми и изграждане на корпоративна група, готова за изкуствен интелект.

Моделът на компанията за nearshore аутсорсинг, обслужващ клиенти в САЩ, Великобритания и Германия, интегрира инструменти с изкуствен интелект директно в работните процеси за разработка, повишавайки производителността до десет пъти. Този подход се фокусира върху допълването на човешките инженери с изкуствен интелект, вместо върху тяхното заместване. Ефективността на този модел вече е очевидна: Codery Automations, с по-малко от 20 служители, е способна да управлява повече от 1000 дигитални агенти.

Промени в ръководството и интеграция

Като част от сделката, основателят на Elfshock Николай Христов запазва 20% дял и се присъединява към Codery като главен информационен директор. Той ще ръководи разширяването на решенията за автоматизация в България и Югоизточна Европа. Codery AD продължава да се ръководи от главния изпълнителен директор Филип Балкански, който определи придобиването като „определящ момент“ за амбициите на компанията.

Балкански сподели:

„Комбинирайки доказания опит на Elfshock във финансовата автоматизация с нашите инженерни възможности и амбиции за растеж, ние изграждаме нещо, което наистина може да трансформира начина, по който банките и застрахователите работят – не само в България, но и в целия регион“.

Перспективи за растеж

След интеграцията на Elfshock, Codery AD наема над 120 професионалисти, наред с нарастващия си флот от дигитални служители. Компанията си е поставила за цел да увеличи броя на служителите си до 200 и да управлява над 1000 дигитални агенти до края на 2026 г. Подкрепена от Silverline Capital, Codery планира допълнителни придобивания през 2026 г., като се очакват още до три сделки, последвани от кръг на набиране на средства за ускоряване на разширяването.