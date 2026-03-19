Европейски гигант купува известен български производител на сладки изделия

bTV Бизнес екип

Един от водещите европейски производители на сладки изделия и снаксове Valeo Foods Group придобива 100% от известната българска компания Престиж-96. Това става ясно от съобщение, публикувано на сайта на българския производител.

Сделката се нарежда сред най-значимите чуждестранни инвестиции в хранително-вкусовата индустрия у нас през последните години и идва в ключов момент – малко след присъединяването на България към еврозоната.

Силен местен играч с международно присъствие

Основана през 1996 г., „Престиж“ е сред най-разпознаваемите компании в бързооборотния сектор в България. Тя е пазарен лидер в ключови категории като бисквити, вафли и мини кейкове и е изградила стабилни позиции на местния пазар.

През последните години компанията разширява активно международното си присъствие, като днес нейните продукти се предлагат в над 30 държави по света.

Част от по-голяма европейска стратегия

Придобиването е част от дългосрочната стратегия на Valeo Foods за разширяване чрез покупка на утвърдени местни марки. Това е осмата сделка на групата от 2022 г. насам и още една стъпка към утвърждаването ѝ като водещ европейски играч в сегмента на сладките изделия.

Очаква се интеграцията на българската компания да донесе значителни ползи както за местния пазар, така и за международното развитие на групата. Сред тях са разширяване на продуктовото портфолио, засилване на търговските партньорства и по-активно присъствие на нови пазари.

Нови възможности за растеж

Сделката ще позволи на Valeo Foods да използва производствения и експортен потенциал на „Престиж“, включително модерната ѝ производствена и складова база. Това ще увеличи капацитета и оперативната ефективност на групата в региона.

Ръководството на двете компании подчертава, че сходните им ценности като фокус върху качество, ефективност и устойчиво развитие ще улеснят процеса на интеграция.

Очаква се регулаторно одобрение

Сделката подлежи на стандартните регулаторни одобрения в България, а финансовите параметри не се разкриват.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата