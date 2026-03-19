Европейски гигант купува известен български производител на сладки изделия

Един от водещите европейски производители на сладки изделия и снаксове Valeo Foods Group придобива 100% от известната българска компания Престиж-96. Това става ясно от съобщение, публикувано на сайта на българския производител.
Сделката се нарежда сред най-значимите чуждестранни инвестиции в хранително-вкусовата индустрия у нас през последните години и идва в ключов момент – малко след присъединяването на България към еврозоната.
Силен местен играч с международно присъствие
Основана през 1996 г., „Престиж“ е сред най-разпознаваемите компании в бързооборотния сектор в България. Тя е пазарен лидер в ключови категории като бисквити, вафли и мини кейкове и е изградила стабилни позиции на местния пазар.
През последните години компанията разширява активно международното си присъствие, като днес нейните продукти се предлагат в над 30 държави по света.
Част от по-голяма европейска стратегия
Придобиването е част от дългосрочната стратегия на Valeo Foods за разширяване чрез покупка на утвърдени местни марки. Това е осмата сделка на групата от 2022 г. насам и още една стъпка към утвърждаването ѝ като водещ европейски играч в сегмента на сладките изделия.
Очаква се интеграцията на българската компания да донесе значителни ползи както за местния пазар, така и за международното развитие на групата. Сред тях са разширяване на продуктовото портфолио, засилване на търговските партньорства и по-активно присъствие на нови пазари.
Нови възможности за растеж
Сделката ще позволи на Valeo Foods да използва производствения и експортен потенциал на „Престиж“, включително модерната ѝ производствена и складова база. Това ще увеличи капацитета и оперативната ефективност на групата в региона.
Ръководството на двете компании подчертава, че сходните им ценности като фокус върху качество, ефективност и устойчиво развитие ще улеснят процеса на интеграция.
Очаква се регулаторно одобрение
Сделката подлежи на стандартните регулаторни одобрения в България, а финансовите параметри не се разкриват.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN