Българска компания проби в Германия с мащабен проект за водород

Проектът се финансира чрез грант от германското правителство

Българската компания Hydrogenera разширява присъствието си на европейския пазар с проект за производство на зелен водород с мощност 2 MW, насочен към индустриални потребители в Германия. Проектът се финансира чрез грант от германското правителство и е част от по-широките усилия за изграждане на водородна инфраструктура в Европа.

Системата включва алкален електролизер с капацитет 2 MW, който ще бъде инсталиран и въведен в експлоатация в Украйна. Произведеният водород ще бъде с чистота 99,999% и ще се доставя на индустриални клиенти в Германия, като по този начин се изгражда трансгранична верига за доставки в рамките на ЕС.

Проектът се реализира в партньорство с Hydro Future GmbH, която изпълнява ролята на интегратор, и LE Power GmbH, с която е подписан договор за изпълнение. Инженерингът, доставките и строителството ще бъдат координирани съвместно с местни партньори.

Обхватът на Hydrogenera включва проектиране и производство на електролизни модули, интеграция на системите, електрическа инфраструктура, тестове, монтаж и въвеждане в експлоатация, както и обучение на персонала и техническа документация. Пускането на съоръжението е планирано за юни 2027 г.

Проектът демонстрира модел за развитие на водородни мощности извън основните пазари, които да обслужват индустриално търсене в други европейски държави. Финансирането от германското правителство подчертава значението на подобни инициативи за ускоряване на инвестициите в алтернативни енергийни източници.