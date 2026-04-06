Как се финансират предизборните кампании: Могат ли партиите да теглят кредит?

Коя партия е получила най-голямата държавна субсидия?

На 19 април 2026 г. България ще избере своите нови 240 народни представители. Предизборните кампании вече са в разгара си, но зад политическите послание стои един важен въпрос – парите. Откъде всъщност идват средствата за мащабните предизборни кампании на политическите партии? Ето и отговорът:

Как общо се финансират партиите?

Най-общо можем да кажем, че те имат два основни източника на приходи – едните са собствените средства на политическите партии, другото е държавна помощ под формата на държавна субсидия. В собствените средства се включват дарения от физически лица, членски внос, собствени средства. Държавната субсидия се определя със Закона за държавния бюджет всяка година. Тук е важно да подчертаем, че право на субсидии имат партии, които са получили повече от 1% от гласовете на последните парламентарни избори. При коалициите е 4%.

"Размерът на субсидията се определя на база на броя действително получени гласове и за всеки такъв глас се получават средства, определени в закона за държавния бюджет. За 2025 г. посочената в закона сума беше по 8 лева за действителен глас. Разпределението на средствата в коалициите е записано в споразумението, което партиите са сключили помежду си". Това казва пред БНР Екатерина Перчева, директор на дирекция "Специфични одити" в Сметната палата.

Как се финансират новосформираните партии?

Новосформираните партии нямат право на държавна субсидия. При тях най-честите методи за финансиране са чрез банков заем или само медиен пакет.

По закон партиите могат да изтеглят кредит. В Закона за политическите партии има ограничение, в което е казано, че размерът на кредита, който може да бъде изтеглен е до 2/3 от приходите, които партиите са отчели в Сметната палата.

По 20451,68 евро ще получи от държавата всяка от 9-те партии, 7 коалиции и 1 инициативен комитет, които не получават иначе държавна субсидия, за предизборната си кампания. Тези средства се получават под формата на „медиен пакет“.

Когато партиите са парламентарно представени, могат да използват всички тези източници, но без медиен пакет

Коя партия е получила най-голямата държавна субсидия?

Средствата се получават на тримесечие. За периода от 1 октомври 2025 г. до 31 декември 2025 г., данните публикувани в официалния уебсайт на Министерството на правосъдието, показавта, че коалицията ГЕРБ-СДС е получила най-голяма субсидия - 1 295 604 лв. като ПП ГЕРБ получават 1 256 343 лв., а ПП СДС - 39 261 лв. Цялата годишна държавна субсидия на политическите партии може да видите в таблиците тук:

Коалиции Предоставена субсидия ГЕРБ-СДС 1 295 604 лв. ПП ГЕРБ 1 256 343 лв. ПП СДС 39 261 лв. Продължаваме промяната-Демократична България 697 837 лв. ПП Продължаваме промяната 358 339 лв. ПП Движение Да България 226 309 лв. ПП Демократи за силна България 113 189 лв. Движение за права и свободи - Ново начало 565 099 лв. ПП Движение за права и свободи 565 099 лв. БСП-Обединена левица 371 753 лв. ПП Българска социалистическа партия 371 753 лв. Алианс за права и свободи 367 504 лв. ПП Земеделски народен съюз 367 504 лв.

*Данните са за периода от 01 октомври до 31 декември 2025 г., цитирани от Министерството на правосъдието

На второ място е коалицията Продължаваме промяната-Демократична България, които са получили 697 837 лв. общо, а на трето място е Възраждане със субсидия от 656 064 лв.

Партии Предоставена субсидия Възраждане 656 064 лв. Има Такъв Народ 333 097 лв. Морал Единство Чест 225 827 лв. Величие 196 597 лв.

*Данните са за периода от 01 октомври до 31 декември 2025 г., цитирани от Министерството на правосъдието

За периода, споменат по-горе, общо и политическите партии и коалициите са получили 4 709 382 лв. държавна субсидия.

"След изборите всеки участник в тях има срок от 30 работни дни, в който да представи отчет за приходите и разходите, направени за предизборната кампания", уточнява още директорът на дирекция "Специфични одити" в Сметната палата.