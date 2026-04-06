1 USD
1.1525 BGN
Петрол
109.65 $/барел
Bitcoin
$69,222.2
БГ Бизнес Известна стрийминг платформа вдига цените в България

Известна стрийминг платформа вдига цените в България

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Гледането на любимия ви сериал стана по-скъп с 1 евро

Вашият абонамент за Netflix току-що стана малко по-скъп.

Стрийминг гигантът коригира ценовата си структура в четвъртък, като всички абонаментни нива се повишиха с поне 1 долар, а в България корекцията ще бъде от 1 евро. В момента в официалния сайт на Netflix виждаме, че цените са както следва:

  • Basic планът ще струва 5,99 евро
  • Standard планът ще струва 8,99 евро на месец
  • Premium планът ще струва 10,99 евро на месец

Глобалното поскъпване

Още в началото на годината от компанията обявиха, че вдигат цените си. Това увеличение идва в момент, в който Netflix инвестира сериозно в съдържание, вкюлючително нови събития на живо и подкасти. Последният път, в който компанията повиши цените беше през 2025 г.

В доклада си за приходите от януари компанията заяви, че очаква да похарчи 20 милиарда долара през 2026 г. за съдържание, в сравнение с 18 милиарда долара през 2025 г.

Повечето големи стриймъри повишиха цените си през последните години, преследвайки труднодостъпна рентабилност за абонаментния бизнес.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

