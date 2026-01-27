България е трета по ръст на продадени нови автомобили в ЕС

Най-голям дял от новорегистрираните автомобили у нас заемат бензиновите модели

Броят на новорегистрираните автомобили в страните от Европейския съюз през 2025 г. достига 10 822 831 превозни средства. Това представлява увеличение от 1,8% спрямо 2024 г., но въпреки отчетения ръст общите обеми остават значително под нивата отпреди пандемията. Това показват най-новите данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите (ACEA), публикувани на интернет страницата на организацията.

Електрическите автомобили, задвижвани изцяло от батерии (BEV), продължават да увеличават присъствието си на пазара. През 2025 г. в ЕС са регистрирани 1 880 370 такива превозни средства, което съответства на пазарен дял от 17,4%. Основен принос за този резултат имат четирите най-големи пазара в Съюза, които формират общо 62% от регистрациите на електромобили. Германия отчита ръст от 43,2%, следвана от Нидерландия с 18,1%, Белгия с 12,6% и Франция с 12,5%.

Значителен остава и делът на хибридните електрически автомобили (HEV). През 2025 г. техните регистрации в ЕС достигат 3 733 325 единици, което представлява 34,5% от общия автомобилен пазар. Ръстът е воден от основните пазари – Испания (+23,1%), Франция (+21,6%), Германия (+8%) и Италия (+7,9%).

Регистрациите на плъгин хибридните автомобили също продължават да се увеличават. През 2025 г. в ЕС са регистрирани 1 015 887 такива коли, като най-голям принос за този резултат имат Испания с ръст от 111,7%, Италия с 86,6% и Германия с 62,3%. Пазарният дял на плъгин хибридите достига 9,4% през 2025 г. спрямо 7,2% година по-рано.

Само през декември 2025 г. на годишна база се отчита рязко увеличение на регистрациите на електромобили с батерии – с 51%, както и на плъгин хибридните автомобили – с 36,7%. При хибридните електрически автомобили ръстът за месеца е по-умерен – 5,8%.

За сметка на това пазарът на автомобили с двигатели с вътрешно горене продължава да се свива. През 2025 г. регистрациите на бензинови автомобили в ЕС са намалели с 18,7%, като спад се отчита на всички основни пазари. Най-рязко понижение е регистрирано във Франция – 32%, следвана от Германия с 21,6%, Италия с 18,2% и Испания с 16%.

Общо 2 880 298 нови бензинови автомобила са регистрирани в ЕС през 2025 г., което свива пазарния им дял до 26,6% спрямо 33,3% през 2024 г. Аналогична тенденция се наблюдава и при дизеловите автомобили, чийто дял на пазара спада до 8,9% през 2025 г. при общ пазарен дял от 24,2%. Данните за декември 2025 г. показват годишен спад от 19,2% при бензиновите и 22,4% при дизеловите автомобили.

На този фон България отчита значителен ръст на регистрациите на нови автомобили. През 2025 г. в страната са регистрирани 49 419 нови автомобила, което е увеличение от 15,1% спрямо 42 941 през 2024 г. Това нарежда България на трето място в ЕС по темп на растеж на автомобилния пазар, след Литва с ръст от 39,3% и Латвия с 31,4%.

Най-голям дял от новорегистрираните автомобили у нас заемат бензиновите модели – 38 875 превозни средства, което е ръст от 14,4% спрямо предходната година. Регистрациите на дизелови автомобили възлизат на 5 313 броя, като при тях се отчита спад от 8,6%. Броят на електромобилите с батерии достига 2 420, което представлява увеличение от 62% на годишна база. Регистрациите на хибридни електрически автомобили възлизат на 2 045 броя, или ръст от 103,5%, а плъгин хибридите достигат 566 автомобила, което е увеличение от 21,2%.

По отношение на производителите, най-голям пазарен дял в ЕС през 2025 г. има групата Volkswagen Group с 27,6% спрямо 26,7% година по-рано. Това съответства на 2 988 870 продадени автомобила и ръст от 5,5% спрямо 2024 г.

На второ място се нарежда Stellantis с 1 660 155 регистрации, което представлява спад от 4,7% на годишна база и намаление на пазарния дял до 15,3% спрямо 16,4% през 2024 г. Renault Group отчита 1 239 693 продажби, което е увеличение от 5,6% и ръст на пазарния дял до 11,5%.

На противоположния полюс се намира Tesla, която през 2025 г. регистрира спад от 37,9% на годишна база. Новите регистрации на марката в ЕС намаляват до 150 504 електромобила, което отговаря на пазарен дял от 1,4% спрямо 2,3% през 2024 г.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN