Затоплянето на атмосферата увеличава случаите на турбуленция и разходите на авиокомпаниите

Климатолозите отчитат пряка връзка между покачването на температурите и зачестяването на турбулентните зони

Затоплянето на атмосферата води до все по-честа и по-силна турбуленция по време на полет, а това вече има сериозни последици както за безопасността и комфорта на пътниците, така и за разходите на авиокомпаниите. Заради по-динамичната атмосфера самолетите все по-често са принудени да заобикалят облаци и зони с възможни срезове на вятъра, което увеличава разхода на гориво, удължава времето на полет и води до допълнителни финансови загуби, съобщава БНТ.

Данните от научните изследвания потвърждават тенденцията. За последните 40 години случаите на турбуленция в световен мащаб са се увеличили с 55%, показва проучване на Университета в Рединг. Според авиационните експерти тази промяна е пряко свързана с глобалното затопляне и промените в структурата на атмосферата.

„Най-често турбуленция се наблюдава около и вътре в облаците, както и в близост до планини, когато времето е динамично. За екипажа това е част от ежедневната работа и не поражда страх или паника“, обяснява пред БНТ Златина Батищева, втори пилот в „България Еър“. По думите й, при по-тежки случаи пострадалите обикновено са пътници, които не са били със закопчани предпазни колани. Самолетите и летищата разполагат със съвременни системи, които позволяват навременно откриване на зони с повишен риск от турбуленция.

„Турбуленцията може да се сравни с вълните в морето, но във въздуха. Самолетът просто пропада за кратко, без това да представлява опасност за конструкцията му. Машините са проектирани така, че да издържат подобни натоварвания, като най-големият риск остава за пътниците без закопчани колани“, допълва Батищева.

При по-силно разлюляване натоварването върху човешкото тяло може да достигне до 1,5 G, което означава, че човек с тегло 70 килограма се усеща като 105 килограма, посочват специалисти.

Климатолозите също отчитат пряката връзка между покачването на температурите и зачестяването на турбулентните зони. „С повишаването на температурите облаците достигат по-голяма височина, а атмосферата става по-енергична и динамична. Това създава условия за по-чести и по-силни турбуленции“, каза пред БНТ климатологът Симеон Матев. По думите му по-топлата атмосфера позволява развитието на по-бързи въздушни потоци, което допълнително засилва ефекта.

Дори повишение на температурата с един градус има осезаемо отражение. Всеки допълнителен градус води до около 7% повече влага във въздуха, което стимулира образуването на повече облаци. При конвективните облаци това означава силни вертикални движения, които при навлизане на самолет в такава зона създават усещане за силно разлюляване и дискомфорт.

Най-често подобни условия се наблюдават над океаните и в райони около летища, разположени в близост до високи планински масиви или големи водни обекти. Като пример пилотите посочват летището в Хераклион, където силните срязвания на вятъра създават предпоставки за честа турбуленция и изискват повишено внимание при кацане.

