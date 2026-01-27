Може ли Индия да бъде играч в индустрията на компютърните чипове?

Пандемията разкри крехкостта на глобалните вериги за доставки

Мъж с карирана риза е съсредоточен върху лаптопа си, седнал на работна маса, отрупана с електронно оборудване в процес на ремонт. Сцената е показателна за света на Tejas Networks – индийска компания, която стои в основата на телекомуникационната инфраструктура, по която преминават огромни обеми дигитален трафик, пише BBC.

Базираната в Бангалор Tejas Networks доставя оборудване за мобилни мрежи и широколентови връзки. За съоснователя на компанията Арноб Рой надеждният достъп до компютърни чипове е от ключово значение. „Ние изграждаме електрониката, която пренася трафика през телекомуникационните мрежи“, обяснява той.

Това изисква използването на специализирани полупроводници, създадени конкретно за телекомуникационни нужди. По думите на Рой тези чипове се различават фундаментално от потребителските или смартфон процесори. Те трябва да обработват огромни масиви от данни, постъпващи едновременно от стотици хиляди потребители, без прекъсване. „Мрежите не могат да спират. Надеждността, излишъкът и устойчивостта при отказ са критични, а това трябва да е заложено още в архитектурата на чипа“, подчертава той.

Силата на дизайна и липсата на производство

Снимка: iStock

Голяма част от тези чипове Tejas Networks проектира в Индия – държава с утвърдена репутация в областта на полупроводниковия дизайн. Около 20% от инженерите в глобалната полупроводникова индустрия работят именно там. „Почти всяка голяма световна компания за чипове има най-големия си или втория си по големина дизайнерски център в Индия и разработва най-новите си продукти тук“, посочва Амитеш Кумар Синха, заместник-секретар в Министерството на електрониката и информационните технологии на страната.

Същественото слабо място обаче остава производството. Индия почти не разполага с компании, които реално произвеждат полупроводници. Фирми като Tejas Networks създават дизайна локално, но възлагат изработката зад граница. Уязвимостта на този модел стана очевидна по време на пандемията от Covid-19, когато глобалните доставки на чипове бяха сериозно нарушени и множество индустрии бяха принудени да ограничат дейността си.

„Пандемията показа колко опасно е производството на полупроводници да бъде концентрирано в няколко региона на света“, казва Рой. Според Синха кризата е била ясен сигнал, че глобалните вериги за доставки са изключително крехки. „Ако една част от света спре, електронното производство навсякъде се нарушава. Затова Индия изгражда собствена полупроводникова екосистема, за да намали риска и да повиши устойчивостта си“, допълва той.

Къде Индия вижда своя шанс

Производството на компютърни чипове преминава през няколко основни етапа. Първият е дизайнът – сфера, в която Индия вече е глобален играч. Следва литографията върху силициеви вафли, извършвана в изключително скъпи заводи, известни като „фабове“. Най-модерните фабрики са концентрирани основно в Тайван, докато Китай активно се опитва да навакса изоставането си.

Третият етап включва разрязване на вафлите на отделни чипове, тяхното опаковане, свързване и тестване – процес, познат като Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT). Именно тук Индия насочва първите си значими усилия. „Сглобяването, тестването и опаковането са много по-достъпни за старт от изграждането на фабове“, обяснява Ашок Чандак, президент на Асоциацията за електроника и полупроводници на Индия (IESA). По думите му няколко подобни завода се очаква да започнат масово производство още през тази година.

Kaynes Semicon – първата реална стъпка

Снимка: iStock

Един от първите конкретни резултати е Kaynes Semicon – компания, основана през 2023 г., която с подкрепата на индийското правителство изгражда завод за сглобяване и тест на чипове. Инвестицията възлиза на 260 млн. долара, а производствената база се намира в щата Гуджарат. Производството стартира през ноември миналата година.

„Опаковането не означава просто да поставиш чипа в корпус. Това е сложен процес с 10 до 12 отделни стъпки“, обяснява главният изпълнителен директор Рагху Паникер. Според него опаковката и тестовете са също толкова критични, колкото и самото производство на силициевата вафла.

Заводът няма амбицията да произвежда най-сложните чипове за последно поколение смартфони или за обучение на изкуствен интелект. Вместо това фокусът ще бъде върху чипове за автомобилната индустрия, телекомуникациите и отбраната. „Това не са най-лъскавите продукти, но са икономически и стратегически изключително важни за Индия“, подчертава Паникер. Според него устойчивата индустрия се изгражда първо чрез обслужване на вътрешния пазар, а сложността идва с времето.

Дългият път напред

Предизвикателствата обаче остават значителни. „В Индия досега не бяхме изграждали полупроводникови чисти стаи, не бяхме инсталирали подобно оборудване, нито обучавали кадри за него“, признава Паникер. Освен технологичните трудности, той посочва и нуждата от културна промяна – дисциплина, стриктно документиране и контрол на процесите.

Най-голямото предизвикателство остава обучението на специалисти. „Опитът не може да се ускори изкуствено. Не можеш да събереш пет години практика в шест месеца“, казва той.

Поглед към бъдещето

В Бангалор Арноб Рой гледа напред с умерен оптимизъм. Той очаква в идното десетилетие Индия да изгради значима база за производство на полупроводници, което ще подпомогне пряко компании като Tejas Networks. „Виждам бъдеще, в което индийски компании не само проектират, но и произвеждат изцяло телекомуникационни чипсети“, казва той, като добавя, че това ще изисква търпение, дългосрочен капитал и време.

По думите му дълбоките технологични продукти узряват бавно, а Индия едва сега започва системно да подкрепя подобен тип инвестиции – първа стъпка по дълъг, но стратегически важен път.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN